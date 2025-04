Paulo Fonseca, după Manchester United - Lyon 5-4: "Am sărbătorit 4-2 când mai era timp de joc" - Antena Sport

Paulo Fonseca, pe Old Trafford - Profimedia Images

Antrenorul lui Olympique Lyon, portughezul Paulo Fonseca, s-a declarat „mândru” de jucătorii săi, dar a apreciat că le-a lipsit „echilibrul emoţional” în finalul prelungirilor meciului pierdut cu 4-5 în faţa lui Manchester United, joi seara, în sferturile Europa League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

OL, rămasă în inferioritate numerică, a marcat două goluri în prelungiri, dar a primit trei goluri în ultimele minute, două venind după minutul 120.

Paulo Fonseca, după Manchester United – Lyon 5-4: „Am sărbătorit 4-2 când mai era timp de joc”

”Este un amestec de emoții în capul meu. Până acum, este dificil să înțeleg ce s-a întâmplat. Cred că, în primul rând, am făcut lucruri magnifice. Am condus cu 4-2 cu un jucător mai puțin pe teren, dar am sărbătorit prea mult când meciul nu era terminat.

Cred că ne-a lipsit echilibrul emoțional în acest moment. Este singurul aspect negativ pe care îl pot identifica. Am sărbătorit 4-2 când mai era timp de joc. Ar fi trebuit să ne gândim să continuăm să gestionăm meciul. Ne-a lipsit experiența în acest moment. Sunt trist pentru că am crezut că meritam mai mult”, a declarat Paulo Fonseca, potrivit sports.yahoo.com.

După 2-2 în tur, „Diavolii Roşii” au condus cu 2-0 la pauză, prin golurile marcate de Manuel Ugarte (10) şi Diogo Dalot (45+1). OL a revenit după pauză şi a reuşit egalarea, prin golurile semnate de Corentin Tolisso (71) şi Nicolas Tagliafico (78).