Răzvan Lucescu a ajuns la 100 de meciuri în cupele europene! Cum arată topul antrenorilor români - Antena Sport

Răzvan Lucescu şi PAOK au distrus-o pe Ferencvaros, cu 5-0, în etapa a şasea din grupa Europa League. A fost şi un meci special pentru antrenorul grecilor: a devenit al doilea tehnician român cu cel puţin 100 de meciuri în cupele europene. Primul la acest capitol este chiar tatăl său, cu 255 de meciuri în cupele europene. Răzvan e pe poziţia secundă, cu 100 de meciuri, susţine prosport.ro. Antrenorul anului în Grecia depăşeşte alte nume mari ale fotbalului nostru. 100 de meciuri în cupele europene pentru Răzvan Lucescu În urma lui Mircea şi Răzvan Lucescu, se mai află Dan Petrescu (65), Laurenţiu Reghecampf (51) şi Loţi Boloni şi Florin Halagian, cu câte 44 de partide. În cele 100 de partide din cupele europene, Răzvan Lucescu are un bilanţ de 49 de victorii, 21 de egaluri şi 30 de eşecuri şi un golaveraj 160-107. Lucescu a adunat 10 meciuri în Champions League, 55 în Europa League şi 35 în Conference League. Primul meci al lui Răzvan Lucescu în cupele europene a venit pe 14 iulie 2005, când Rapid o învingea în Andorra pe UE Sant Julia, cu 5-0.

Reacţia lui Răzvan Lucescu, după PAOK – Ferencvaros 5-0

Răzvan Lucescu a oferit prima reacţie, după ce PAOK a dat recital în Europa League şi a învins-o cu un categoric 5-0 pe Ferencvaros, în etapa a şasea a grupei. Antrenorul român şi-a lăudat jucătorii şi a dezvăluit ce discuţie a purtat cu aceştia, în vestiar.

„Am făcut un meci fantastic. Am pus presiune, am avut intensitate, am fost agresivi în prima repriză. În a doua repriză am construit, am ţinut balonul, am schimbat benzile incredibil. Am profitat de spaţiile găsite.

Încet-încet, echipa ajunge la nivelul pe care îl ştim. Răbdare şi muncă. Echipa trebuie să joace la acest nivel. Trebuie să păstrăm această imagine, dar bineînţeles, să obţinem şi rezultate.

Vorbim mereu în vestiar, chiar şi după astfel de rezultate. Vorbim mereu despre restartul pe care trebuie să ni-l dăm, după o pauză din campionat, despre responsabilitate pe care toată echipa o are. Ne vom pregăti la fel pentru meciul de duminică„, a declarat Răzvan Lucescu, după PAOK – Ferencvaros, conform gazzetta.gr.

