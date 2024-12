"Un meci fantastic!" Răzvan Lucescu, în culmea fericirii după ce PAOK a dat recital în Europa League! Discuţia purtată cu jucătorii lui - Antena Sport

Răzvan Lucescu a oferit prima reacţie, după ce PAOK a dat recital în Europa League şi a învins-o cu un categoric 5-0 pe Ferencvaros, în etapa a şasea a grupei. Antrenorul român şi-a lăudat jucătorii şi a dezvăluit ce discuţie a purtat cu aceştia, în vestiar.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

PAOK a acumulat şapte puncte în grupa de Europa League, după succesul cu Ferencvaros. Campioana Greciei va putea fi urmărită în AntenaPLAY, duminică, de la ora 19:00, atunci când se va deplasa pe terenul celor de la Panetolikos.

Răzvan Lucescu, prima reacţie după PAOK – Ferencvaros 5-0, în Europa League

Răzvan Lucescu a dezvăluit că le-a vorbit jucătorilor despre responsabilitatea uriaşă pe care o au la PAOK, dar şi despre restartul pe care trebuie să-l aibă, înaintea unui meci din Europa League.

Antrenorul român a avut doar cuvinte de laudă la adresa elevilor săi, ca urmare a prestaţiei excelente din meciul cu Ferencvaros.

„Am făcut un meci fantastic. Am pus presiune, am avut intensitate, am fost agresivi în prima repriză. În a doua repriză am construit, am ţinut balonul, am schimbat benzile incredibil. Am profitat de spaţiile găsite.