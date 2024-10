Răzvan Lucescu, semnal de alarmă după ce PAOK a pierdut cu FCSB în Europa League: "Vom fi sub presiune dacă nu câştigăm" - Antena Sport

Răzvan Lucescu a tras un semnal de alarmă după ce PAOK a pierdut cu FCSB. Răzvan Lucescu a spus că dacă PAOK Slaonic nu va câştiga partida cu Viktoria Plzen, atunci echipa sa va fi sub presiune în clasamentul grupei din Europa League. PAOK Salonic a pierdut ambele partide jucate până acum în Europa League: 1-3 cu Galatasaray şi 0-1 cu FCSB.

Aflat în mijlocul unui scandal uriaş în Grecia după derby-ul cu AEK Atena, terminat cu scorul de 1-1, Răzvan Lucescu se teme că echipa sa va fi sub presiune în clasament dacă nu va câştiga.

Răzvan Lucescu, semnal de alarmă după ce PAOK a pierdut cu FCSB în Europa League

„Meciul de mâine este foarte important pentru noi, trebuie să câștigăm, având în vedere că am pierdut ultimele două meciuri din Europa. Dacă nu câștigăm, vom fi sub presiune în clasament.

Nu este sub nicio formă un meci ușor. Înfruntăm un adversar foarte bine organizat cu un stil de joc simplu, dar eficient. Nu este o echipă care să încerce niște lucruri dubioase. Le place să joace simplu și cu intensitate.

În orice caz, trebuie să ne adaptăm la acest stil de joc. Sunt o echipă cu experiență, bineînțeles. Trebuie să păstrăm un ritm ridicat pe tot parcursul jocului. Trebuie să încercăm să îi dezechilibrăm și să ne impunem propriul ritm. Ne așteptăm la un meci interesant, venim după un rezultat cu AEK care ne dă încredere ca grup și ne arată că suntem pe drumul cel bun. În orice caz, nu va fi un meci ușor pentru noi, dar suntem într-un punct în care va trebui să reacționăm având în considerare rezultatele avute până acum”, a spus Răzvan Lucescu într-o conferinţă de presă.

După meciul din Cehia, pentru PAOK Salonic urmează partida cu OFI Creta, duminică, de la 21:00.