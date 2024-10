"Vine o pedeapsă grea pentru Răzvan Lucescu!" Românul, chemat la Comisii după scandalul de proporţii din AEK - PAOK 1-1 - Antena Sport

„Îi sfătuim pe toţi cei care folosesc termenul ‘a provoca’ să o facă cu înţelepciune privind imaginea de ansamblu şi nu doar partea care le este lor convenabilă.

P.S.: Din partea noastră, cerem ca jucătorul profesionist de la AEK, care a aruncat cu obiecte înspre Răzvan Lucescu, să fie pus să-și ceară scuze și să nu-l numim noi. Preferăm ca meciurile să se joace pe terenul de fotbal„, a fost replica lui PAOK.

Reacţia lui Răzvan Lucescu, după AEK – PAOK 1-1: „Ne-au furat, nu voi uita niciodată”

Răzvan Lucescu a vorbit la conferinţa de presă despre gesturile pe care le-a făcut la finalul meciului AEK – PAOK, înspre fanii rivalilor. Antrenorul român şi-a adus din nou aminte de celebrul episod din 2018, când consideră că i s-a „furat” un titlu.

Lucescu a făcut referire la partida decisivă dintre PAOK şi AEK din 2018, atunci când echipei sale i-a fost anulat un gol, pe final de meci. Patronul Savvidis a intrat atunci cu pistolul pe teren, meciul a fost abandonat şi pierdut la masa verde de PAOK, care era ulterior şi depunctată.

„Ce pot spune despre asta? Puteţi accepta sau nu. Aşa arată pasiunea mea pentru muncă. Aşa sunt eu şi aşa îmi apăr echipa. În 2018, ni s-a furat un campionat. În sufletul meu, nu voi uita niciodată ce s-a întâmplat în 2018. Va continua să existe şi nu am alte comentarii de făcut.

E întotdeauna greu să vii pe terenul lui AEK, în faţa unei echipe puternice. Am venit să ne facem jocul şi să nu o lăsăm pe AEK să devină o ameninţare. Am venit bine pregătiţi din punct de vedere mental. AEK nu a avut multe momente importante, dar meciul a fost echilibrat Am venit să ne arătăm personalitatea”, a spus Lucescu, la conferinţa de presă.