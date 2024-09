Reacţia lui Răzvan Lucescu după ce PAOK a picat cu FCSB în grupa Europa League: "Bucuria voastră"! Cum a numit echipa lui Becali - Antena Sport

Superliga Greciei este transmisă în AntenaPLAY. Meciul cu Atromitos, câştigat dramatic de PAOK cu un gol în minutul 90, a fost şi el LIVE în AntenaPLAY. PAOK a avut un gol anulat cu VAR.

„Nouă ni s-a furat un campionat. Ni s-a luat aşa, incredibil. În continuare, PAOK este echipa care este furată, care poate fi atacată, vulnerabilă din punctul de vedere al deciziilor de arbitraj.

Echipa care nu este din Atena, şi sigur că noi trebuie să avem o mentalitate de trei ori mai puternică decât echipele celelalte fiindcă avem de luptat şi împotriva arbitrilor.

„Important e să avem un spirit de luptă total”

A fost un an extraordinar, s-a încheiat foarte frumos pentru noi, dar să ştiţi că meciul pe care l-am câştigat împotriva lui Aris a fost un meci în care am jucat împotriva arbitrilor. Asta se întâmplă şi acum pentru că cineva are un interes să ne oprească, să ne blocheze.

Noi încercăm să jucăm pe teren, să dăm totul acolo, o facem bine, mai puţin bine, important e să avem un spirit de luptă total.

(n.r.: Care e motivul, doar fiindcă echipa nu e din Atena?) Asta este, nu ştiu ce se întâmplă, de ce. Asta e istoria fotbalului în Grecia. PAOK e din Salonic, nu e din Atena, Atena dintotdeauna a avut un avantaj din toate punctele de vedere faţă de Salonic.

(n.r.: Nu se schimbă nimic dacă trageţi un semnal de alarmă?) Am tot tras. Cel puţin vorbind, discutând, explicând ceea ce se întâmplă şi venind cu argumente, lumea înţelege.