Răzvan Lucescu a tras un grav semnal de alarmă în privinţa arbitrajelor de care are parte echipa lui: "PAOK este furată" - Antena Sport

Răzvan Lucescu a tras un grav semnal de alarmă în privinţa arbitrajelor de care are parte echipa lui Răzvan Lucescu, pe aeroport / Antena Sport Răzvan Lucescu a tras un grav semnal de alarmă în privinţa arbitrajelor de care are parte echipa lui. Antrenorul lui PAOK a susţinut că echipei din Salonic i-ar fi fost „furat" un titlu. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Răzvan Lucescu a susţinut că sezonul trecut echipa lui a reuşit să cucerească titlul chiar în pofida arbitrajelor defavorabile. Fiul lui Mircea Lucescu a declarat că inclusiv la meciul cu Aris, care a decis titlul, PAOK a trebuit să se lupte şi cu arbitrajul. Răzvan Lucescu a tras un grav semnal de alarmă în privinţa arbitrajelor de care are parte echipa lui: „PAOK este furată" Superliga Greciei este transmisă în AntenaPLAY. Meciul cu Atromitos, câştigat dramatic de PAOK cu un gol în minutul 90, a fost şi el LIVE în AntenaPLAY. PAOK a avut un gol anulat cu VAR. „Nouă ni s-a furat un campionat. Ni s-a luat aşa, incredibil. În continuare, PAOK este echipa care este furată, care poate fi atacată, vulnerabilă din punctul de vedere al deciziilor de arbitraj. Echipa care nu este din Atena, şi sigur că noi trebuie să avem o mentalitate de trei ori mai puternică decât echipele celelalte fiindcă avem de luptat şi împotriva arbitrilor.

A fost un an extraordinar, s-a încheiat foarte frumos pentru noi, dar să ştiţi că meciul pe care l-am câştigat împotriva lui Aris a fost un meci în care am jucat împotriva arbitrilor. Asta se întâmplă şi acum pentru că cineva are un interes să ne oprească, să ne blocheze.

Noi încercăm să jucăm pe teren, să dăm totul acolo, o facem bine, mai puţin bine, important e să avem un spirit de luptă total.

(n.r.: Care e motivul, doar fiindcă echipa nu e din Atena?) Asta este, nu ştiu ce se întâmplă, de ce. Asta e istoria fotbalului în Grecia. PAOK e din Salonic, nu e din Atena, Atena dintotdeauna a avut un avantaj din toate punctele de vedere faţă de Salonic.

(n.r.: Nu se schimbă nimic dacă trageţi un semnal de alarmă?) Am tot tras. Cel puţin vorbind, discutând, explicând ceea ce se întâmplă şi venind cu argumente, lumea înţelege. Înţelege, acceptă, nu le convine celor care sunt de partea cealaltă, mă atacă personal, foarte bine, să o facă, dar nu au argumente să blocheze ceea ce spun eu. Pentru că eu spun doar realitatea şi ceea ce văd pe teren”, a declarat Răzvan Lucescu pe aeroportul Otopeni, la venirea în România. „O victorie incredibilă împotriva arbitrilor și a VAR” Răzvan Lucescu, scos din minți în Atromitos – PAOK 1-2: „Cum e posibil?” Răzvan Lucescu a fost scos din minți în timpul meciului Atromitos – PAOK, scor 1-2, care a fost LIVE VIDEO în AntenaPLAY. Campioana Greciei a reuşit să câştige dramatic, cu un gol marcat în minutul 90. Antrenorul lui PAOK a avut mai multe crize de nervi în repriza secundă. În minutul 69, Zivkovic a avut un gol anulat cu VAR. În schimb, gazdele au înscris în minutul 65 după un penalty controverat. În cele din urmă, Camara i-a adus lui Răzvan Lucescu victoria. Fiul lui Mircea Lucescu a răbufnit după fluierul final la adresa brigăzii de arbitri condusă de Zampalas. „Este o victorie incredibilă împotriva arbitrilor şi a VAR. Chiar nu pot să înţeleg de ce al doilea gol al nostru a fost anulat şi apoi a fost dau un fault. Cum este posibil ca un penalty să nu fie acordat, mai devreme, în Levadeiakos – AEK şi să îi fie acordat lui Otto. Cum este posibil? Ce a mai rămas de anul trecut, de la ultimul meci al sezonului, este valabil şi acum. Am câştigat împotriva arbitrilor! Nu pot să înţeleg de ce s-a fluierat din primul şi până în ultimul minut al primei reprize!

În trei faze clare am ieşit pe contraatac şi jocul a fost oprit pentru a se întoarce faza. Cu siguranţă nu a fost un meci bun pentru noi. Am avut o deplasare, am avut probleme, nu am jucat cum ne-am dorit şi gazonul nu a fost la fel de bun, ok. Dar am luptat şi asta contează. O victorie uriaşă împotriva arbitrilor”, a răbufnit Răzvan Lucescu la conferinţa de presă, potrivit sport24.gr.

Atromitos – PAOK 1-2. Campioana Greciei a obţinut dramatic a treia victorie a sezonului, cu un gol marcat în minutul 90!

Atromitos – PAOK 1-2 a fost LIVE VIDEO în AntenaPLAY. Atromitos şi PAOK s-au întâlnit în etapa a treia din Superliga Greciei duminică seară, de la ora 20:30. Echipa lui Răzvan Lucescu a obţinut o victorie dramatică, cu un gol marcat în minutul 90.

PAOK are un început perfect de sezon, cu maximum de puncte după primele trei etape disputate. Totuşi, lider este rivala Olympiacos, care are tot punctaj maxim, dar are un golaveraj superior. PAOK e pe 2 în Superliga Greciei, competiţie transmisă în AntenaPLAY.

Zivkovic şi Mady Camara au marcat pentru PAOK. Zivkovic a mai avut o reuşită, anulată cu VAR. Pentru PAOK urmează un nou meci tare în Superliga Greciei, care se vede în direct în AntenaPLAY. Trupa lui Răzvan Lucescu va juca, pe teren propriu, cu Panathinaikos.

