Adevăratul motiv pentru care Răzvan Lucescu a amenințat cu demisia de la PAOK! Grecii au aflat totul - Antena Sport

Pentru prima dată, Lucescu își exprimă public nemulțumirea față de modul în care Savvidis acționează a echipă”, au notat grecii de la sportdog.gr.

Răzvan Lucescu l-a anunţat pe Ivan Savvidis că e dispus să plece de la PAOK

Răzvan Lucescu l-a anunţat pe Ivan Savvidis că e dispus să plece de la PAOK. Chiar dacă nu a nominalizat pe nimeni, fostul selecţioner a lăsat să se înţeleagă că reacţiile conducerii campioanei l-au deranjat şi că e dispus să ia această măsură, chiar dacă echipa e pe primul loc în campionat.

„În această seară, nu am câştigat titlul sau Europa League, dar muncim pentru a fi fericiţi în luna mai. Am avut două meciuri în Europa League în care am avut multe ocazii de a marca şi în care am plătit. Asta se întâmplă când construieşti o echipă.

Suntem primii în clasament, sunt aici în această seară, dar nu am nicio problemă să mă duc la Thessaloniki şi să îmi fac bagajele pentru Bucureşti, dacă unii oameni nu înţeleg procesul. Sunt liniştit şi am arătat ce pot face, dacă cineva nu este fericit, eu pot pleca.

Trebuie să avem un echilibru şi nu trebuie să ne amuzăm pe munca pe care o facem, punând presiune enormă, pentru că nu aşa vom avea relaţiile. Aşa vom afecta echipa”, a spus Răzvan Lucescu, la conferinţa de presă.