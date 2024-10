Alexandru Maxim, reacție surpriză după ce a egalat-o pe Beșiktaș în minutul 90+5: „Țin cu ei, sper să ia campionatul!” - Antena Sport

Alexandru Maxim a oferit o reacție surpriză, după ce a egalat-o pe Beșiktaș în minutul 90+5. Mijlocașul român și-a exprimat susținerea pentru echipa din Istanbul, deși a punctat împotriva ei.

Alexandru Maxim a fost „eroul” lui Gaziantep. Acesta a reușit să marcheze golul egalizator în prelungirile partidei cu Beșiktaș.

Alexandru Maxim, reacție surpriză după ce a egalat-o pe Beșiktaș în minutul 90+5

Alexandru Maxim a transmis că rezultatul obținut de echipa sa, 1-1 cu Beșiktaș, este extrem de important pentru moral, ținând cont de faptul că Gaziantep se clasează pe locurile direct retrogradabile.

Mijlocașul român a oferit declarații și despre adversara împotriva căreia a marcat. Maxim și-a exprimat susținerea pentru Beșiktaș, mărturisind că speră ca „vulturii” să cucerească titlul în acest sezon.

„Datorită poziţiei noastre actuale în clasament, un punct poate fi bun pentru moral, pentru că am jucat împotriva unei echipe precum Beşiktaş. Poate că meritam astăzi mai mult de un punct. Am dat dovadă de un caracter foarte bun ca echipă. Am găsit poziții, din păcate, obținem un punct, dar vom crește pas cu pas.