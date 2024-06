Întrebat dacă Turcia i s-ar potrivi lui Ianis Hagi, Giovanni Becali a transmis că doar numele acestuia i-ar oferi un culoare favorabil fiului „Regelui”, dat fiind faptul că Gică Hagi a scris istorie la Galatasaray.

„Nu e nicio discuţie cu Fenerbahce, dacă era vreun jucător român la Fener, eram chemat imediat. Mourinho abia ieri a început antrenamentele.

Cunosc foarte bine situaţia, în cazul în care Mourinho va avea nevoie de un jucător, m-ar pune în contact pe mine. Despre Ianis, au fost simple speculaţii. Asta nu înseamnă că dacă aş avea ofertă pentru Ianis, nu m-ar interesa. Pe 14 sunt invitat la nuntă, e un copil care a crescut în ochii noştri.

(N.r. Lui Ianis i s-ar potrvit Turcia) Da, doar numele i-ar da un culoare favorabil. Are contract cu Rangers, va începe pregătirile acolo, şi după se va lua decizia, dacă îl vor împrumuta. Are un contract mai mare, e greu. Joacă câte o repriză, are nevoie de continuitate”, a declarat Giovanni Becali, conform sursei citate anterior.