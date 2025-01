Andrei Ivan a fost prezentat oficial de Adanaspor! Ce au postat turcii, pe rețelele de socializare - Antena Sport

Lui Andrei Ivan i s-a oferit oportunitatea de a evoula la Adanaspor, acolo unde misiunea sa e una clară: să ajute în lupta pentru evitarea retrogradării în liga a treia turcă.

În momentul în care au ajuns pe aeroport, atât Andrei Ivan, cât și atacantul albanez Sokol Cikalleshi, au fost întâmpinați de un grup de fani ai lui Adanaspor. Microbiștii au cântat şi i-au salutat pe cei doi fotbaliști care au venit cu forțe proaspete pentru a salva echipa de la retrogradare.

Ivan a recunoscut recent și cum a luat decizia de a juca în Turcia:

„În primul rând m-am sfătuit cu familia, cu impresarul meu și am luat această decizie împreună cu ei. Sigur va fi mai bine pentru mine, o să joc și este vorba doar despre 6 luni, nu o să fiu foarte mult.

Nu am vorbit deloc cu Mister, dar m-am gândit la ultimele meciuri, în care nu am fost folosit, și m-am gândit să merg la o echipă la care să joc. Nu știu ce s-a întâmplat, în sezonul trecut am fost folosit de Mister. Și sezonul ăsta am fost, dar nu am marcat, probabil de asta.

Eu cred că pentru mine este un pas înainte, pentru că o să am meciuri în picioare. Va fi foarte bine financiar, mai bine decât la Craiova, dar nu asta contează, îmi doream doar să joc.

A fost grea despărțirea, greu să-mi iau la revedere, dar mă voi întoarce în iulie, am contract cu Universitatea. Nu au opțiune de transfer definitiv, este doar împrumut, atât”, a declarat Andrei Ivan.