Cum a fost aşteptat Andrei Ivan de fanii lui Adanaspor. Surpriza pe care i-au făcut-o fanii turci - Antena Sport

Nu am vorbit deloc cu Mister, dar m-am gândit la ultimele meciuri, în care nu am fost folosit, și m-am gândit să merg la o echipă la care să joc. Nu știu ce s-a întâmplat, în sezonul trecut am fost folosit de Mister. Și sezonul ăsta am fost, dar nu am marcat, probabil de asta.

Eu cred că pentru mine este un pas înainte, pentru că o să am meciuri în picioare. Va fi foarte bine financiar, mai bine decât la Craiova, dar nu asta contează, îmi doream doar să joc.

A fost grea despărțirea, greu să-mi iau la revedere, dar mă voi întoarce în iulie, am contract cu Universitatea. Nu au opțiune de transfer definitiv, este doar împrumut, atât”, a declarat Andrei Ivan.