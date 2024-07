Argentina s-a calificat dramatic în semifinale la Copa America. Messi a ratat un penalty, Emiliano Martinez a fost erou - Antena Sport

Argentina s-a calificat dramatic în semifinale la Copa America Profimedia Argentina s-a calificat dramatic în semifinale la Copa America. Messi a ratat un penalty, iar Emiliano Martinez a fost eroul campioanei mondiale la loviturile de departajare. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Argentina s-a calificat greu în semifinalele Copa America, eliminând. joi, Ecuadorul la loviturile de departajare (1-1, 4-2), graţie a două intervenţii ale portarului Emiliano „Dibu” Martinez. Lionel Messi a ratat la loviturile de departajare. Argentina s-a calificat dramatic în semifinale la Copa America Argentina a deschis scorul în minutul 35 prin Lisandro Martinez,, dar Ecuadorul a egalat în minutul 91 prin Kevin Rodriguez. Ecuadorienii, care au fost mai lucizi pe tot parcursul meciului, ar fi putut ajunge în semifinale pentru prima dată din 1993, dar vedeta lor, Ener Valencia, nu a reuşit să transforme un penalty în minutul 59, care a lovit bara lui Martinez, scrie news.ro. Fără prelungiri în această Copa America înainte de finală, cele două echipe au mers direct la penalty-uri, primul executant pentru Argentina fiind Lionel Messi, care a lovit bara transversală. Emiliano Martinez a respins apoi şuturile lui Angel Mena şi Alan Minda. Fundaşul echipei Benfica Lisabona, Nicolas Otamendi, le-a campionilor mondiali în exerciţiu avantajul decisiv, 4-2 la lovituri de departajare. În semifinale, Argentina va evolua cu învingătoarea meciului dintre Venezuela şi Canada. Reclamă

Lionel Messi a numit cel mai „mare” sportiv din toate timpurile

„Cel mai bun din istorie!”, a spus Lionel Messi, care a numit cel mai „mare” sportiv din toate timpurile! Superstarul argentinian a uimit pe toată lumea, prin răspunsul său. Campionul mondial din 2022 este de părere că Michael Jordan este cel mai bun sportiv din istorie. Fostul jucător legendar, ajuns la 61 de ani, a scris o pagină importantă din istoria baschetului mondial.

Totuși, chiar dacă l-a numit pe Jordan drept cel mai bun sportiv din istorie, argentinianul a recunoscut că nu este un mare fan al baschetului. De asemenea, Lionel Messi și-a uimit fanii și a declarat că și-ar dori să facă o fotografie cu legendarul baschetbalist american.

„Pe plan sportiv, mi se pare cel mai bun din istorie. După ce am văzut serialul despre el și am aflat mai multe… e uimitor. Asta m-a făcut să învăț mai multe despre ce a fost el, și e păcat că nu am putut trăi acea perioadă, să-l văd în direct. Mi-ar fi plăcut foarte mult.

Nu știu multe despre baschet și nu sunt un mare fan, dar cred că el a fost ceva diferit în toate sporturile, nu doar în baschet. Am o mare admirație, și mi s-au cerut atât de multe fotografii, de ce nu pot să am una cu el? Ar fi frumos”, a spus Lionel Messi, potrivit NBA Central.