„Ce, bă, ăla e fotbalist?” Jucătorul umilit de Gigi Becali înscrie "la foc automat"! Golul superb marcat de Daniel Popa - Antena Sport

Daniel Popa a vorbit despre perioada petrecută la FCSB

Chiar dacă Gigi Becali a renunțat ușor la serviciile sale, Daniel Popa a spus că vede perioada petrecută la FCSB drept una bună. Atacantul a transmis că a jucat alături de jucători foarte buni și că experiența l-a ajutat foarte mult.

De asemenea, Daniel Popa a vorbit și despre criticile venite din partea patronului și a dezvăluit că nu a fost afectat de declarațiile făcute de acesta.

„Eu cred că a fost o perioadă bună la FCSB. Chiar dacă nu am reușit să mă impun și să marchez foarte multe goluri, per total a fost o experiență bună. Am jucat la campioana României, am întâlnit jucători foarte buni și cred că a fost o experiență bună care m-a ajutat foarte mult în viață.

Rămân cu câștigarea Supercupei, cu prieteniile de acolo, cu amintirile frumoase, cu meciurile din Europa. Chiar mă bucur că au parcursul acesta, merită și sper să ajungă cât mai departe.

Nu m-au afectat criticile patronului. Nu cred că a spus ceva rău de mine. Este patronul echipei, bagă foarte mulți bani și am fost respectat cât am fost acolo. Să fiu sincer, nu am fost chiar atât de criticat. Au fost alți jucători mult mai criticați decât mine”, a spus Daniel Popa, citat de primasport.ro.