Ce a spus Daniel Popa despre perioada petrecută la FCSB. Atacantul a vorbit și despre criticile lui Gigi Becali - Antena Sport

Daniel Popa a vorbit despre perioada petrecută la FCSB. Atacantul, care a reușit deja o „dublă” în Turcia, nu s-a ferit și a transmis un mesaj și despre criticile lui Gigi Becali.

Daniel Popa a plecat de la FCSB după doar o jumătate de sezon. Acesta a semnat cu Genclerbirligi, echipă pentru care a marcat de două ori, în meciul cu Keciorengucu.

Chiar dacă Gigi Becali a renunțat ușor la serviciile sale, Daniel Popa a spus că vede perioada petrecută la FCSB drept una bună. Atacantul a transmis că a jucat alături de jucători foarte buni și că experiența l-a ajutat foarte mult.

De asemenea, Daniel Popa a vorbit și despre criticile venite din partea patronului și a dezvăluit că nu a fost afectat de declarațiile făcute de acesta.

„Eu cred că a fost o perioadă bună la FCSB. Chiar dacă nu am reușit să mă impun și să marchez foarte multe goluri, per total a fost o experiență bună. Am jucat la campioana României, am întâlnit jucători foarte buni și cred că a fost o experiență bună care m-a ajutat foarte mult în viață.