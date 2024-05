Cristiano Ronaldo, performanţă colosală la 39 de ani! A marcat împotriva echipei lui Florin Tănase şi a ajuns la cifre fabuloase - Antena Sport

Cristiano Ronaldo a reuşit o performanţă colosală la 39 de ani. Starul portughez a marcat şi împotriva echipei lui Florin Tănase şi a ajuns la cifre fabuloase în acest sezon. CR7 a avut nevoie de un sfert de oră pentru a înscrie în meciul Al Akhdoud – Al Nassr, scor 2-3, din etapa a 31-a din campionatul Arabiei Saudite.

Ronaldo a marcat pentru al treilea meci la rând. Mai mult decât atât, a ajuns la 6 goluri în numai 9 zile. A ajuns astfel la o bornă remarcabilă.

Cristiano Ronaldo, performanţă colosală la 39 de ani

Cristiano a ajuns la 53 de goluri marcate în cele 53 de meciuri jucate în acest sezon. Are şi 14 pase decisive şi nu are rival la nivel mondial. Kylian Mbappe are 49 de goluri, în timp ce Harry Kane a punctat de 48 de ori în toate competiţiile.