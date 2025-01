Cum a fost surprins Răzvan Lucescu în derby-ul Panathinaikos - PAOK, primul meci al antrenorului român după suspendarea uriaşă primită! - Antena Sport

Răzvan are tot sprijinul meu şi vreau ca şi voi să îl sprijiniţi prin munca voastră. Ne-aţi oferit un an minunat. Sper ca acesta care urmează să fie la fel. Am fost mândri în acest an, am meritat asta, mai ales dacă ţinem cont de cele îndurate în ultimele decenii. Vreau să continuăm să aducem mândrie oraşului”, a spus Savvidis, citat de gazzetta.gr.

Savvidis l-a susţinut pe Răzvan Lucescu şi la precedenta suspendare a antrenorului român. Tehnicianul român a primit anterior o suspendare de 23 de zile şi o amendă de 7.500 de euro după un incident cu Erik Lamela, la un meci al lui PAOK cu AEK, încheiat cu scorul de 1-1.