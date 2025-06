Jucătorul de la Liverpool cu patru naţionalităţi, vândut la fosta campioană a Germaniei. Anunţul lui Fabrizio Romano - Antena Sport

Noul jucător al lui Bayer Leverkusen are o poveste aparte. Este născut în Anglia din părinţi cu origini în Ghana (tatăl), respectiv Scoţia (mama). De asemenea, prin intermediul bunicilor din partea tatălui, Quansah are origini inclusiv in Barbados. În plus, unul dintre bunicii săi a jucat la rândul său fotbal şi a reprezentat Ghana la nivel internaţional în anii ’50.

Astfel, “rădăcinile” lui Quansah vin din patru ţări, motiv pentru care putea reprezenta oricare dintre naţionalele menţionate anterior, şi anume Anglia, Scoţia, Ghana sau Barbados. Ţinând cont că la nivel de tineret a evoluat pentru gruparea “three lions”, Quansah va alege cel mai probabil naţionala Angliei şi la nivel de seniori, unde nu a jucat până acum.