Denis Drăguș, mai aproape de despărțirea de Trabzonspor! Oferta pentru internaționalul român - Antena Sport

Prestațiile lui Denis Drăguş ar fi aprins spiritele în vestiarul lui Trabzonspor. Atacantul român nu s-ar fi acomodat, iar coechipierii săi ar fi răbufnit la adresa la adresa lui.

Impresarul românului a recunoscut că nu cunoaște situația acestuia. Mai mult, acesta a mărturisit că va vorbi cât de curând cu Drăguş pentru a afla ce se întâmplă la Trabzonspor. Cu toate acestea, după ce s-a zvonit că Drăguş ar fi dorit în Serie A, de cei de la Atalanta, impresarul a ținut să precizeze că nu are nicio ofertă concretă.

”Eu nu știu nimic, chiar nu am vorbit cu el. Nu aș vrea să comentez acum, pentru că nu știu ce se întâmplă exact. Și eu am fost așa puțin în ceață. Probabil o să vorbesc zilele acestea cu Denis Drăguș. Pot să vă spun că este totul în regulă cu Radu (n.r. Drăgușin), am fost la meci, a jucat. Eu sunt liniștit în privința lui de la 16 ani, atunci când am început să lucrez cu el.

Vom vedea ce se întâmplă și cu Denis, nu știu. (n.r. despre interesul din partea Atalantei) Nu știu nimic de Atalanta”, a declarat Florin Manea, pentru sportpesurse.ro.

Denis Drăguș are o cotă de piață în valoare de 4 milioane de euro, potrivit Transfermarkt. El este dorit şi de Marius Şumudică la Rapid.