Prima reacţie a lui Florin Manea, după anunţul că Denis Drăguş este dorit în Serie A. „Am fost așa puțin în ceață” - Antena Sport

Florin Manea a reacționat după ce au apărut informaţii că Denis Drăguş are oferte din Serie A. Impresarul atacantului a vorbit şi despre întregul scandal de la Trabzonspor. „Tricolorul” a fost transferat cu 1.7 milioane de euro, în această vară, de gruparea aflată pe locul 12 în campionatul Turciei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Românul în vârstă de 25 de ani încă nu a reuşit să marcheze pentru Trabzonspor şi ar fi la un pas să se despartă de echipa pregătită de Senol Gunes.

Reacţia lui Florin Manea, după ce presa a scris că Denis Drăguş este dorit în Serie A. „Am fost așa puțin în ceață”

Prestațiile lui Denis Drăguş ar fi aprins spiritele în vestiarul lui Trabzonspor. Atacantul român nu s-ar fi acomodat, iar coechipierii săi ar fi răbufnit la adresa la adresa lui.

Impresarul românului a recunoscut că nu cunoaște situația acestuia. Mai mult, acesta a mărturisit că va vorbi cât de curând cu Drăguş pentru a afla ce se întâmplă la Trabzonspor. Cu toate acestea, după ce s-a zvonit că Drăguş ar fi dorit în Serie A, de cei de la Atalanta, impresarul a ținut să precizeze că nu are nicio ofertă concretă.

”Eu nu știu nimic, chiar nu am vorbit cu el. Nu aș vrea să comentez acum, pentru că nu știu ce se întâmplă exact. Și eu am fost așa puțin în ceață. Probabil o să vorbesc zilele acestea cu Denis Drăguș. Pot să vă spun că este totul în regulă cu Radu (n.r. Drăgușin), am fost la meci, a jucat. Eu sunt liniștit în privința lui de la 16 ani, atunci când am început să lucrez cu el.