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Destinație surpriză pentru Marc-Andre ter Stegen! Cu ce echipă este aproape să semneze

Alex Ioniță Publicat: 26 iunie 2026, 0:42

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Destinație surpriză pentru Marc-Andre ter Stegen! Cu ce echipă este aproape să semneze

Gettyimages

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Portarul german Marc-Andre ter Stegen este aproape de a se alătura echipei de fotbal Ajax Amsterdam, sub formă de împrumut pe un an de la FC Barcelona, scrie joi ziarul spaniol AS, informează DPA.

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Jucătorul în vârstă de 34 de ani, care a ratat Cupa Mondială 2026 după o serie de accidentări, nu mai are nicio perspectivă de a avea un loc de titular la campioana Spaniei.

Surpriză: Marc-Andre ter Stegen, aproape de Ajax

În ianuarie, ter Stegen a fost împrumutat de Barcelona la Girona, pentru a beneficia de timp de joc în vederea Cupei Mondiale, dar o accidentare la ischiogambieri i-a spulberat speranţele, notează news.ro.

Portarul cu 44 de selecţii pentru Germania are contract cu Barcelona până în 2028.

În momentul de față, portarul este cotat la suma de 3 milioane de euro. De-a lungul carierei a adunat 624 de meciuri, pentru Borussia Monchengladbach, Barcelona și Girona, în care a încasat 609 goluri.

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