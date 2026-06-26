Destinație surpriză pentru Marc-Andre ter Stegen! Cu ce echipă este aproape să semneze

Portarul german Marc-Andre ter Stegen este aproape de a se alătura echipei de fotbal Ajax Amsterdam, sub formă de împrumut pe un an de la FC Barcelona, scrie joi ziarul spaniol AS, informează DPA.
Jucătorul în vârstă de 34 de ani, care a ratat Cupa Mondială 2026 după o serie de accidentări, nu mai are nicio perspectivă de a avea un loc de titular la campioana Spaniei.
Surpriză: Marc-Andre ter Stegen, aproape de Ajax
În ianuarie, ter Stegen a fost împrumutat de Barcelona la Girona, pentru a beneficia de timp de joc în vederea Cupei Mondiale, dar o accidentare la ischiogambieri i-a spulberat speranţele, notează news.ro.
Portarul cu 44 de selecţii pentru Germania are contract cu Barcelona până în 2028.
În momentul de față, portarul este cotat la suma de 3 milioane de euro. De-a lungul carierei a adunat 624 de meciuri, pentru Borussia Monchengladbach, Barcelona și Girona, în care a încasat 609 goluri.
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