Germania și-a anunțat lotul pentru Cupa Mondială! Fotbalistul care a refuzat România n-a fost convocat

Germania, una dintre cele mai puternice naționale din lume, și-a anunțat lotul pe care îl va folosi la Cupa Mondială din vară.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Din echipa lui Julian Nageslsmann sunt nelipsite staruri precum Neuer, Musiala, Wirtz sau Kimmich, iar una dintre absențele notabile este cea a lui Karim Adeyemi, fotbalistul Borussiei Dortmund.

World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.

Cum a conturat Julian Nagelsmann lotul Germaniei pentru Cupa Mondială

Selecționerul Nageslmann a optat pentru foarte mulți jucători de la Bayern Munchen, veteranul Manuel Neuer fiind în capul listei. Fotbalistul de 40 de ani s-a confruntat cu probleme medicale în ultima parte a acestui sezon, însă presa din Germania scrie că el va fi titular în detrimentul lui Oliver Baumann, cel care a fost titular în toate meciurile nemților din preliminariile turneului final. Goalkeeper-ul lui Hoffenheim ar fi extrem de deranjat de această decizie.

O altă alegere importantă luată de Nagelsmann este aceea de a nu-l convoca pe Karim Adeyemi, jucătorul cu mamă din România care a refuzat când era junior să evolueze pentru “tricolori”. În acest sezon, jucătorul lui Dortmund a adunat doar 10 goluri și șase pase decisive în 39 de meciuri, sub așteptările selecționerului.

Pe lângă numele care erau așteptate în lotul “Die Mannschaft”, Nageslmann a optat și pentru jucători cu mai puține prezențe în tricoul naționalei, cum ar fi Jamie Leweling, Nathaniel Brown sau Angelo Stiller.