Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Germania și-a anunțat lotul pentru Cupa Mondială! Fotbalistul care a refuzat România n-a fost convocat

Germania și-a anunțat lotul pentru Cupa Mondială! Fotbalistul care a refuzat România n-a fost convocat

Andrei Nicolae Publicat: 21 mai 2026, 14:40

Comentarii
Germania și-a anunțat lotul pentru Cupa Mondială! Fotbalistul care a refuzat România n-a fost convocat

Germania / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Germania, una dintre cele mai puternice naționale din lume, și-a anunțat lotul pe care îl va folosi la Cupa Mondială din vară.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Din echipa lui Julian Nageslsmann sunt nelipsite staruri precum Neuer, Musiala, Wirtz sau Kimmich, iar una dintre absențele notabile este cea a lui Karim Adeyemi, fotbalistul Borussiei Dortmund.

  • World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.

Cum a conturat Julian Nagelsmann lotul Germaniei pentru Cupa Mondială

Selecționerul Nageslmann a optat pentru foarte mulți jucători de la Bayern Munchen, veteranul Manuel Neuer fiind în capul listei. Fotbalistul de 40 de ani s-a confruntat cu probleme medicale în ultima parte a acestui sezon, însă presa din Germania scrie că el va fi titular în detrimentul lui Oliver Baumann, cel care a fost titular în toate meciurile nemților din preliminariile turneului final. Goalkeeper-ul lui Hoffenheim ar fi extrem de deranjat de această decizie.

O altă alegere importantă luată de Nagelsmann este aceea de a nu-l convoca pe Karim Adeyemi, jucătorul cu mamă din România care a refuzat când era junior să evolueze pentru “tricolori”. În acest sezon, jucătorul lui Dortmund a adunat doar 10 goluri și șase pase decisive în 39 de meciuri, sub așteptările selecționerului.

Pe lângă numele care erau așteptate în lotul “Die Mannschaft”, Nageslmann a optat și pentru jucători cu mai puține prezențe în tricoul naționalei, cum ar fi Jamie Leweling, Nathaniel Brown sau Angelo Stiller.

Reclamă
Reclamă

Lotul Germaniei pentru World Cup 2026

Portari: Neuer (Bayern Munchen), Baumann (Hoffenheim), Nubel (Stuttgart);

Fundași: Kimmich (Bayern), Brown (Frankfurt), Rudiger (Real Madrid), Scholtterbeck (Borussia Dortmund), Tah (Bayern), Raum (Leipzig), Anton (Dortmund), Thiaw (Newcastle);

Analist, despre planul PSD de a face singur guvernul, cu Grindeanu premier: "Nu cred că sunt sinucigaşi"Analist, despre planul PSD de a face singur guvernul, cu Grindeanu premier: "Nu cred că sunt sinucigaşi"
Reclamă

Mijlocași: Pavlovic (Bayern), Goretzka (Bayern), Amiri (Mainz), Musiala (Bayern), Wirtz (Liverpool), Karl (Bayern), Stiller (Stuttgart), Nmecha (Dortmund), Gross (Brighton);

Atacanți: Undav (Stuttgart), Havertz (Arsenal), Leweling (Stuttgart), Woltemade (Newcastle), Beier (Dortmund), Sane (Galatasaray).

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Băiatul de 14 ani din Timiş care a căzut cu trotineta este în moarte cerebrală. Mătuşa cere interzicerea lor
Observator
Băiatul de 14 ani din Timiş care a căzut cu trotineta este în moarte cerebrală. Mătuşa cere interzicerea lor
Triplul campion din SuperLiga a ajuns șofer pe Uber: „Fac mai mulți bani decât din fotbal”
Fanatik.ro
Triplul campion din SuperLiga a ajuns șofer pe Uber: „Fac mai mulți bani decât din fotbal”
16:37

“Un meci nebun” Prima reacţie a lui Jaqueline Cristian după ce a reuşit o performanţă unică în carieră!
16:36

Dan Șucu a dat lovitura: 7 milioane de euro pentru atacantul adus de la AC Milan
16:21

Jaqueline Cristian, calificare senzațională în semifinale la Strasbourg! Românca, victorie după un meci de aproape 3 ore
16:13

OUT de la Rapid! Cine este următorul fotbalist care va pleca din Giulești după Elvir Koljic
14:48

Stafful complet al lui Gică Hagi la naţionala României
14:48

„Blestemul” etern al naționalei care se califică mereu la Mondial, dar nu trece de optimi
Vezi toate știrile
1 Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova 2 Dinamo a făcut un transfer de la FC Argeș. Mutare surpriză 3 Presa din Rusia anunță cine îl înlocuiește pe Răzvan Lucescu la PAOK 4 LPF a decis când se joacă Dinamo – FCSB / Botoșani, finala barajului pentru Conference League 5 Decizia luată de Florinel Coman în privinţa întoarcerii la FCSB! 6 Universitatea Craiova a ofertat un jucător de la U Cluj înainte de finala pentru campionat
Citește și
Cele mai citite
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român
Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”