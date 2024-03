Dezastru pentru Laurenţiu Reghecampf! A fost bătut de echipa lui Tătăruşanu şi riscă să fie dat afară de la Al-Tai - Antena Sport

„(n.r. – te-ai gândit și tu la un Șumudică, la un Reghecampf?) Eu am mai puțin puterea să mă gândesc. Patronatul, Mihai, ei schimbă antrenorul. În orice caz, nu s-a vorbit în oraș să fie zvonuri în senul ăsta că s-ar schimba antrenorul. Din contră.

Săptămâna asta am avut o întâlnire cu Mihai, cu Badea, au mâncat la mine la restaurant. Venea după ședința avută cu antrenorul. Nu l-am simțit și n-a zis că vrea să îl schimbe. Sau când am discutat despre fotbal sau despre echipă n-a scos în evidență lucrul ăsta. În discuțiile avute nu am discutat nicio secundă că ar vrea să îl aducă pe Șumudică sau să îl schimbe pe Petev cu altcineva

Reghecampf n-ar mai trebui să ia în calcul revenirea lui la Craiova. Și nici Craiova nu cred că ar trebui să îl mai în calcul. Ar da foarte rău pentru Craiova și cred că și el ar trebui să se gândască că nu ar mai avea o șansă de a se exprima la Craiova, să recapete încrederea.

Jucătorii mai puțin, dar mă refer la public, care iubesc echipa asta și au suferit”, a declarat Sorin Cârţu pentru fanatik.ro.