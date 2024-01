Dezvăluirile uluitoare care dau peste cap lumea fotbalului! Rusia ar fi „cumpărat” meciuri la Campionatul Mondial din 2018 - Antena Sport

Reclamă

La mai aproape 6 ani de la acele evenimente, Kanchelskis a dezvăluit faptul că nu vrea să îl felicite pe selecționerul de la acea vreme pentru că, în opinia sa, Rusia avea rezultatele asigurate.

„Nu am nimic împotriva lui Cherchesov, dar pentru ce să îl felicit? Că am cumpărat meciurile? Da, toate meciurile au fost cumpărate! Am fost gazde și am făcut același lucru ca la Mondialul din Coreea de Sud și Japonia.

Spania a jucat inexplicabil de prost. A fost un meci ciudat pentru mine. Adevărul probabil urmează să se afle.

V-ați întrebat de ce antrenorul Spaniei a fost demis la câteva zile distanță? Nu credeți că prezența Regelui Spaniei în tribune a avut o legătură? Credeți-mă, a fost o înțelegere specială.

Am jucat fotbal, știu și înțeleg jocul. Spaniolii n-au lovit mingea așa cum ne-au obișnuit”, a spus Andrei Kranchelskis, potrivit sportal.rs.

