Didier Deschamps i-a făcut praf pe francezi, după amicalul pierdut cu Germania: „Nivelul e necruțător! Nu am făcut ce trebuia!” - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, Didier Descamps a mai subliniat însă că nu este îngrijorat în vederea Campionatului European, mărturisind că jucătorii săi mai au nevoie și de dificultăți.

„Din punct de vedere al agresivității, al determinării, nu am reușit să ne ridicăm la nivelul adversarului. Germania a făcut un meci foarte bun. Noi nu am făcut ceea ce trebuia. Nivelul internațional este necruțător. Putem vorbi despre precizie și tactică, dar Germania ne-a oferit un meci cu o intensitate ridicată încă de la începutul partidei.

Reclamă

Dacă e nevoie de o palmă pentru ca totul să meargă bine după aceea… Nu sunt îngrijorat. Am spus înainte de meci că este întotdeauna bine să avem dificultăți. Am avut destule, multe… Ar trebui să ne fie de folos. Dincolo de ceea ce nu am făcut, poate că nu am avut mijloacele necesare”, a declarat Didier Deschamps, conform lequipe.fr.

Germania, gol după şapte secunde în duelul „de foc” cu Franţa

Germania a marcat un gol după doar şapte secunde în duelul „de foc” amical cu Franţa, care se dispută la Lyon. Florian Wirtz a punctat superb, din pasa de la mijlocul terenului a lui Toni Kroos.

Imediat după fluierul de start, Toni Kroos a preluat balonul de la mijlocul terenului, i-a pasat în adâncime lui Florian Wirtz, iar atacantul mijlocaşul a punctat superb, cu un şut de la 20 de metri.

Reclamă 4 / 0/3

Atât pentru Franţa, cât şi pentru Germania, este primul amical din 2024, înainte de EURO 2024. Francezii se vor mai duela, în această lună, cu Chile, pe Velodrome, în timp ce germanii se vor mai duela cu Olanda, pe teren propriu, la Frankfurt. Tot astăzi, într-un alt amical, Austria a reuşit să deschidă scorul după doar şase secunde, după ce Christoph Baumgartner a punctat în amicalul cu Slovacia, viitoarea adversară a României de la EURO 2024. Florian Wirtz are parte de un sezon de vis. Atacantul de 20 de ani, cotat la nu mai puţin de 100 de milioane de euro, a marcat 11 goluri şi a oferit 17 pase decisive pentru echipa sa, Bayern Leverkusen, liderul din Bundesliga.

Ce pronostic dai pentru amicalul România - Columbia? Victorie pentru România Egal Victorie pentru Columbia Vezi rezultatele Loading ... Loading ...