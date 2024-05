Fanii fostei echipe a lui Mircea Rednic i-au împiedicat pe jucători să ajungă la stadion! Meciul a fost anulat - Antena Sport

„Nu au fost doar zvonuri, a fost adevărat, dar s-a închis. În primul rând, eu am spus că voi pleca atunci când vom avea echipă de play-off. Până atunci, am acceptat o strategie, un proiect, m-am implicat foarte mult şi am decis să rămân în continuare.

„Nu am gândit profesional, ci cu inima”

Nu era corect din partea mea, mai ales la ce s-a întâmplat în vară, când au plecat foarte mulţi jucători şi au venit foarte mulţi. Nu era cazul. Nu mai am 40 sau 45 de ani, am făcut multe greşeli când am luat unele decizii şi mi-am stricat şi CV-ul.

Nu am gândit profesional, ci cu inima. Am fost la Standard, i-am preluat într-o perioadă mult mai delicată decât acum, la retrogradare, am intrat în play-off, am terminat pe locul 4, ne-am calificat în Europa, după care nu mi s-a mai prelungit contractul. Nu mai vreau să fac greşelile pe care le-am făcut, să iau echipe din mers.

Mă simt foarte bine aici, am avut sprijin din partea domnului Meszar. Sunt iubit, aşa e peste tot, când ai rezultate, eşti iubit, când nu ai, nu”, declara Mircea Rednic la începutul acestui an, într-o conferință de presă.

Rednic a fost dorit în pauza de iarnă, dar a decis să rămână la UTA şi a devenit campion al play-out-ului cu formaţia arădeană.

Mircea Rednic l-a auzit pe Răzvan Zăvăleanu şi s-a descătuşat înainte de meciul Dinamo – UTA, din ultima etapă a play-out-ul Ligii 1. „Puriul” continuă conflictul de la distanţă cu administratorul judiciar al grupării din Ştefan cel Mare.

Rednic este în proces cu Dinamo şi îşi cere banii din ultimul mandat petrecut pe banca alb-roşiilor, în 2021. „El cere niște sume de bani, dar nu pentru ceea ce a muncit, pentru că și-a încasat salariul la zi. El cere bani pentru perioada în care am terminat cu dumnealui contractul”, a reacţionat Zăvăleanu.