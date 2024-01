Mircea Rednic a confirmat oferta lui Standard Liege! Antrenorul român le-a comunicat belgienilor decizia pe care a luat-o! - Antena Sport

Reclamă

Nu era corect din partea mea, mai ales la ce s-a întâmplat în vară, când au plecat foarte mulţi jucători şi au venit foarte mulţi. Nu era cazul. Nu mai am 40 sau 45 de ani, am făcut multe greşeli când am luat unele decizii şi mi-am stricat şi CV-ul.

Nu am gândit profesional, ci cu inima. Am fost la Standard, i-am preluat într-o perioadă mult mai delicată decât acum, la retrogradare, am intrat în play-off, am terminat pe locul 4, ne-am calificat în Europa, după care nu mi s-a mai prelungit contractul. Nu mai vreau să fac greşelile pe care le-am făcut, să iau echipe din mers.

Mă simt foarte bine aici, am avut sprijin din partea domnului Meszar. Sunt iubit, aşa e peste tot, când ai rezultate, eşti iubit, când nu ai, nu”, a declarat Mircea Rednic într-o conferință de presă.

Agentul lui Mircea Rednic a discutat cu Standard Liege!

Jurnaliştii din Belgia au anunţat că agentul lui Mircea Rednic l-a propus la Standard Liege. Celebrul cotidian Le Soir anunţa că şefii lui Standard Liege caută să numească un antrenor până la plecarea în cantonament. Aceştia l-au dat afară pe Carl Hoefkens după numai şase luni, ca urmare ale unor „rezultate sportive decepţionante”.

”Standard nu-şi permite să plece în cantonament fără antrenor. Doar dacă se găseşte o soluţie în interior. Oricum, trebuie găsit un tehnician până pe 6 ianuarie. Un club precum Standard are, în ciuda situaţiei actuale, întotdeauna avantajul de a stârni interes.

Conform informaţiilor noastre, Mircea Rednic, antrenorul din sezonul 2012/2013, a fost propus de agentul său, fără a se cunoaşte dacă profilul său este pe placul şefilor 777 Partners sau nu. Cu toate că circulă mai multe nume, uneori fără temei, Standard trebuie să găsească profilul care i se potriveşte realităţii actual: o echipă în suferinţă, care trebuie mobilizată rapid pentru a-şi asigura rămânerea în prima ligă, ştiind că dispune de resurse financiare limitate”, au scris jurnaliştii de la Le Soir, potrivit sport.ro. Standard Liege nu a mai câştigat un meci din campionat de pe 25 noiembrie. A ajuns astfel pe locul 9 în clasament, la 9 puncte de play-off. Mircea Rednic schimbă tot la UTA, după egalul cu Universitatea Craiova Mircea Rednic a anunţat că începe „revoluţia” în lot şi că schimbă tot la UTA, după egalul cu Universitatea Craiova. Antrenorul arădenilor a avut o reacție dură după partida din etapa a 21-a a sezonului de Liga 1. După ultimul meci al anului, Mircea Rednic s-a declarat dezamăgit de prestația jucătorilor săi, care nu au reușit să profite de avantajul de 2 goluri și au pierdut astfel 2 puncte importante. „Am început bine, dar cei care au intrat nu au adus plusul care trebuia. Ne-au surprins. Totuși, am avut 2-0. Dacă nu luam gol, câștigam. La gol a fost greșeala noastră. Nu se face asta. Am fost surprinși. Raul Silva merita vreo două galbene. Dacă la fiecare gol al nostru VAR-ul verifica, de ce nu au verificat și la ei? Nu o spun ca pe un reproș. Repriza a doua a fost altfel. Ne-am apărat și am reușit să schimbăm. Jucătorii care au venit de pe margine n-au adus nimic. Dacă echilibram cu schimbările, rezultatul era altul. Stahl nu a avut curaj. De aia l-am schimbat”, a spus Mircea Rednic, potrivit digisport.ro. Reclamă

„Nu îi mai ţin pe cei care nu s-au impus”

De asemenea, „Puriul” a dezvăluit faptul că își va băga jucătorii în ședință înainte de vacanță, pentru a vedea pe cine se va mai baza la reluarea campionatului.

„Au fost ceva discuții. Azi și-au primit banii. Era o întârziere de trei săptămâni. Eu am fost de acord cu punctul lor de vedere până într-un punct. Conducătorii le-au spus că până la meciul cu Universitatea Craiova vor fi la zi. Nu uitați că s-a refăcut o echipă. Putem spune că suntem pe plus. Mâine avem o ședință. Cei care nu s-au impus, e normal că nu are rost să îi țin. Vom lua în pozițiile unde am suferit”, a mai spus tehnicianul.