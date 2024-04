Florin Manea a făcut anunțul: Denis Drăguș pleacă de la Gaziantep! Mutare de senzație pentru atacantul român. Cu cine semnează - Antena Sport

Reclamă

„Vești bune! Nu sunt încheiate complet toate negocierile, dar există o ofertă importantă pentru Denis Drăguș de la Trabzonspor. Negocierile sunt foarte avansate. Așteptăm și decizia celor de la Standard Liege, dar eu zic că în mare parte suntem foarte aproape să ne înțelegem. Este o echipă din primele trei din Turcia, probabil vor juca în cupele europene.

Ar fi senzațional și pentru Denis, și pentru Trabzon să reușească acest transfer. Eu zic că va fi un pas înainte pentru Denis și sper să o țină tot așa, să dea la fel de multe goluri ca la Gaziantep.

Am discutat acum 6 ore cu cei de la Trabzonspor. Aseară am avut o întâlnire cu vicepreședintele lor. Am vorbit azi cu cei de la Standard Liege, sunt aceiași patroni ca la Genoa și am o relație bună cu ei pentru că l-am avut pe Radu Drăgușin acolo. Suntem foarte aproape să închidem acest transfer”, a spus Florin Manea, la playsport.ro.

Trabzonspor este o formație uriașă din fotbalul turc. Echipa se află în topul formațiilor din campionat și a reușit să își adjudece un titlu de campioană în sezonul 2021/2022.

În actualul sezon se află pe locul al 3-lea, cu 52 de puncte după 31 de etape disputate. Totuși, echipa care discută cu Denis Drăguș nu mai are șanse la titlu, având în vedere că este la 32 de puncte de lider!

Marius Șumudică a ales între George Pușcaș și Denis Drăguș, pentru atacul naționalei Marius Șumudică a ales între George Pușcaș și Denis Drăguș, pentru atacul naționalei. Fostul antrenor de la Gaziantep, care l-a relansat pe Drăguș, a vorbit despre situația din ofensiva selecționatei pregătite de Edi Iordănescu. Chiar dacă a înscris 3 goluri în amicalele din luna martie, România a arătat că are, în continuare, probleme în compartimentul ofensiv. Acum, Marius Șumudică i-a oferit un sfat lui Edi Iordănescu și a spus care jucător este mai bun pentru postul de atacant, dintre Pușcaș și Drăguș. Marius Șumudică este de părere că Edi Iordănescu greșește atunci când îl utilizează pe Denis Drăguș în bandă. Acesta și-a argumentat opinia și a spus că atacantul a marcat 13 goluri în Turcia, din centrul atacului. ”Îmi pun și eu o întrebare, pentru mine e o enigmă. Dacă Drăguș marchează 13 goluri în Turcia din poziția de atacant central, nu ar fi fost mai bine să-l folosești cu Irlanda de Nord din poziția aia? Niciodată nu cred că Pușcaș poate fi o soluție înaintea lui Drăguș. Luați cifrele, statistica, cum a zis Gică mai devreme. Tot o dăm cu Serie B, cu Italia. Păi comparăm Serie B cu campionatul Turciei? Uitați-vă cine joacă în fiecare campionat, ce sume sunt. Noi tot vorbim de asta pentru că avem jucători în Serie B. Dennis Man face obiectul unui transfer, e clar, e titular la echipa de pe primul loc”, a spus Marius Șumudică, la digisport.ro.

