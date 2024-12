Gestul uluitor făcut de Ianis Hagi, după ce l-a învins din penalty pe Schmeichel în Celtic - Rangers. "Prinţul" a pierdut Cupa Scoţiei - Antena Sport

Totodată, Ianis Hagi a subliniat că vrea să ducă naționala la un turneu final mondial, și își dorește să inspire generații, la fel cum a făcut-o tatăl lui cu generația din care el face parte.

„Tata a fost idolul tuturor băieților de vârsta mea din România. A început dintr-un sat mic din Constanța și a ajuns să joace la Real Madrid și Barcelona. Să cresc alături de el a fost un avantaj, iar presiunea a servit drept motivație.

Astăzi, la echipa națională, sunt unul dintre căpitani. Vreau să inspir noile generații, așa cum și tata a inspirat generația mea. Visez să duc naționala înapoi la o Cupă Mondială. Ar fi o poveste extraordinară, un mod de a-i întoarce tatălui meu bucuria pe care mi-a oferit-o.

Am înțeles că fotbalul este făcut din opinii, și dacă respecți fotbalul, voi fi răsplătit, chiar și în lunile când nu am jucat la Rangers. Am continuat să mă antrenez la cel mai bun nivel al meu, așteptând o șansă. Acum am primit-o și mi-a confirmat cât de special este acest club. Cel mai bun lucru încă nu a venit. Dar va veni curând”, a declarat Ianis Hagi, într-un interviu acordat jurnalistului italian Gianluca Di Marzio.