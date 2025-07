Rareș Ilie semnează cu Empoli! Italienii au făcut anunțul - Antena Sport

“Cred că meritam să câștigăm, iar cu Italia la fel, meritam un egal. (Arbitrajul?) Am impresia că uneori, când arbitrul vede că sunt implicate echipe mari, încearcă să le ajute. Nu cred că a fost cartonaș roșu la Blănuță, a fost ușor acordat. Nu cred că e vina lui pentru ce s-a întâmplat.

Ne așteptam să fie o diferență, dar am zis că vom compensa prin spiritul de luptă. Cu Spania am arătat mai mult, cu Italia poate am intrat fricoși, dar acum am intrat hotărâți, puteam să câștigăm. Spania are un joc plăcut, are posesie, dar Italia mi s-a părut o echipă mai matură.

Meritam mai mult, ne-am fi dorit să luăm cele trei puncte. Nu ne temem că putem pleca fără niciun punct… Eram la cald, mi s-a părut ieșit din comun cum au celebrat spaniolii după ce i-a ajutat arbitrul. Plus cum vorbeau cei de la Spania, care erau fix lângă banca noastră. Obiectivul a fost dintotdeauna echipa națională. Ne așteptăm rândul, trebuie să ne impunem la echipele de club”, a mai spus Rareş Ilie.