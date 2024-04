Ianis Hagi, gata să se transfere definitiv de la Rangers: "A fost uitat!" Anunţ despre varianta Galatasaray - Antena Sport

Când joci pentru Celtic sau pentru Rangers, trebuie să joci bine săptămână de săptămână. Am vorbit despre Matt O’Riley (n.r. mijlocaș la Celtic) și lumea a spus că am fost foarte dur cu el, dar nu am fost dur, este vorba doar despre standardele unui club, precum Celtic.

Cred că și Rangers are standarde. Hagi este un jucător decent, dar nivelul lui a scăzut. Nu va scăpa cu asta. Poate să meargă la Galatasaray, la Aberdeen sau la altă echipă, pot să facă egal sau să piardă meciuri și nimeni nu îi deranjează, dar nu la Rangers. Oricât de bun ar fi fost Hagi, cred că viitorul lui este departe de Ibrox”, a declarat Frank McAvennie, potrivit footballinsider247.com.