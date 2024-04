Ianis Hagi, criticat în Scoția: "Rangers are standarde". Clubul de pe Ibrox, sfătuit de rivali să îl vândă pe român - Antena Sport

Ianis Hagi, criticat în Scoția: „Rangers are standarde”. Clubul de pe Ibrox, sfătuit de rivali să îl vândă pe român

Reclamă

„Cred că Phillipe Clement are propria viziune despre cine rămâne la echipă și cine pleacă. Cred că Ianis Hagi a fost decent la Rangers, dar nu a fost constant.

Când joci pentru Celtic sau pentru Rangers, trebuie să joci bine săptămână de săptămână. Am vorbit despre Matt O’Riley (n.r. mijlocaș la Celtic) și lumea a spus că am fost foarte dur cu el, dar nu am fost dur, este vorba doar despre standardele unui club, precum Celtic.

Reclamă

Cred că și Rangers are standarde. Hagi este un jucător decent, dar nivelul lui a scăzut. Nu va scăpa cu asta. Poate să meargă la Galatasaray, la Aberdeen sau la altă echipă, pot să facă egal sau să piardă meciuri și nimeni nu îi deranjează, dar nu la Rangers. Oricât de bun ar fi fost Hagi, cred că viitorul lui este departe de Ibrox”, a declarat Frank McAvennie, potrivit footballinsider247.com.

„Ianis Hagi, la Galatasaray?” Răspunsul oferit imediat de Gică Popescu

Gică Popescu a oferit răspunsul imediat atunci când a fost întrebat despre un posibil transfer al lui Ianis Hagi la Galatasaray. Întrebat dacă Superliga Turciei i s-ar potrivi internaţionalului român, preşedintele de la Farul a transmis că un fotbalist valoros ar trebui să se adapteze în toate campionatele.

Turcii au anunţat transferul lui Ianis Hagi la Galatasaray. Aceştia au transmis că fiul „Regelui” s-ar fi înţeles deja cu formaţia la care tatăl său a scris istorie.

Reclamă 4 / 0/3

Gică Popescu a transmis un mesaj clar despre Ianis Hagi şi a declarat că un fotbalist bun se poate adapta la orice stil de fotbal. Fostul internaţional a mărturisit că în campionatul turc, ritmul este unul susţinut, spre deosebire de campionatul Spaniei, unde Ianis evoluează în prezent, în care fotbalul este bazat pe posesie. „(n.r. Dacă se adeveresc zvonurile din Turcia credeți că e un campionat care i se potrivește lui Ianis?) Știi cum e, în momentul în care ajungi la un nivel fobalistic, trebuie să te adaptezi la toate campionatele. În carieră e greu să-ți alegi campionatul despre care crezi că ți se potrivește ca jucător. Un fotbalist valoros trebuie să se adapteze la toate competițiile. Premier League – ritm incredibil. La Liga – posesie. Superliga Turciei – un ritm susținut. Atunci când ai o anumite valoare trebuie să te adaptezi la tot felul de situații”, a declarat Gică Popescu.

Cine va câştiga meciul dintre FCSB şi Universitatea Craiova, din etapa a 3-a din play-off? FCSB Va fi egal Universitatea Craiova Vezi rezultatele Loading ... Loading ...