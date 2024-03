Imagini incredibile de la meciul fostei echipei a lui Ianis Hagi! Şi-a făcut KO doi coechipieri dintr-o singură lovitură - Antena Sport

„Sunt bine, dar clar îmi doresc să joc mai mult, să fiu minut de minut pe teren. Sunt situaţii în cariera de fotbalist când trebuie să ai răbdare, când ai şansa să o arăţi. Iar apoi vom vedea până la vară ce se va întâmpla.

La vară, cum a spus şi tata, mai am contract un an cu Rangers, mă întorc acolo. Mai am şi Campionatul European. Se întâmplă foarte multe chestii în 3-4 luni. Da, şi nunta! De asta zic, sunt foarte multe chestii care mă aşteaptă şi nu cred că este momentul să fiu negativ”, a spus Ianis Hagi, pentru Antena Sport.