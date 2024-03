Ianis Hagi a făcut anunţul! Unde va juca fiul "Regelui" în sezonul viitor. "Sunt multe chestii care mă aşteaptă" - Antena Sport

Reclamă

La vară, cum a spus şi tata, mai am contract un an cu Rangers, mă întorc acolo. Mai am şi Campionatul European. Se întâmplă foarte multe chestii în 3-4 luni. Da, şi nunta! De asta zic, sunt foarte multe chestii care mă aşteaptă şi nu cred că este momentul să fiu negativ”, a spus Ianis Hagi, pentru Antena Sport.

Ianis Hagi nu a prins decât 53 de minute în 2024, în tricoul lui Alaves. El a fost avertizat de Edi Iordănescu şi trage tare să prindă un loc în lotul tricolorilor pentru EURO 2024. România şi-a aflat marţi seară şi prima adversară din grupă, Ucraina.

Reclamă

„Ucraina? O echipă foarte bună, i-am văzut în primul meci contra Bosniei. Un adversar de nivel european, deci va fi dificil”, a mai spus mijlocaşul de 25 de ani.

Edi Iordănescu, încântat de Ianis Hagi după golul cu Columbia

Edi Iordănescu a fost încântat de Ianis Hagi după golul cu Columbia. Hagi a intrat în a doua repriză şi a reuşit să marcheze primul gol al României.

„Ianis, în ciuda minutelor extrem de puţine de la club, a intrat şi a impactat imediat şi a fost jucătorul care a transmis încredere şi personalitate când a intrat. Îmi doresc ca el să dea un mesaj pentru clubul lui, să meargă şi să primească şanse pentru că le merită. Vă spun că luam în calcul să începem cu el, dar îl expuneam să joace la 4 zile distanţă.

Reclamă 4 / 0/3

Nu a jucat luni întregi şi m-am gândit că este un risc. M-am gândit să intre cu prospeţime în a doua repriză. Îmi doresc să ca el să joace la club, dar ştiu că nu e uşor să joci în Primera„, a spus Edi Iordănescu.

Ar trebui să fie convocat Ianis Hagi la EURO 2024 dacă nu va juca la Alaves în următoarea perioadă? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...