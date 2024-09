Kylian Mbappe, victorie în procesul cu PSG! Campioana Franţei, obligată să-i plătească jucătorului o sumă fabuloasă - Antena Sport

După meciul de vineri seară, presa din Franţa nu a menajat starurile din naţională. Kylian Mbappe, jucătorul celor de la Real Madrid, a primit nota 3 pentru prestaţia din meciul cu Italia, potrivit footmercato.com.

În ciuda notei foarte mici primite de fostul star de la PSG, nu a fost şi cea mai mică. Fofana a primit nota 2, cea mai mare eroare fiind „catastrofala pierdere a balonului care a dus la golul doi al italienilor”.

Antoine Griezmann, o altă vedetă a Franţei, a primit nota 2,5. Clauss, Kante şi Konate nu au scăpat nici ei, fiecare fiind notat cu 3.

„Eu sunt mereu cel responsabil. Eu mă asigur să le spun ce văd. Ştiu foarte bine că am fost departe de cea mai bună versiune a noastră din punct de vedere individual. A fost foarte greu pentru noi. Am pierdut prea multe dueluri, am făcut multe greşeli”, a declarat Didier Deschamps, potrvit sursei menţionate anterior.