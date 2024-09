Kylian Mbappe a primit nota 3 în Franţa - Italia 1-3! Starurile lui Deschamps au fost desfiinţate: "Catastrofal" - Antena Sport

Kylian Mbappe a primit nota 3 în Franţa - Italia 1-3! Starurile lui Deschamps au fost desfiinţate: "Catastrofal" Kylian Mbappe, în timpul meciului Franţa - Italia / Profimedia Kylian Mbappe a primit nota 3 în Franţa – Italia 1-3. Echipa lui Didier Deschamps a avut parte de un debut de coşmar în noua ediţie a Nations League. Chiar dacă Barcola a marcat cel mai rapid gol din istoria competiţiei, campioana europeană din urmă cu trei ani a reuşit o răsturnare spectaculoasă de scor. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Dimarco, Frattesi şi Raspadori au fost marcatorii celor trei goluri care au adus victoria pentru Squadra Azzurra pe Parc des Princes. Kylian Mbappe a primit nota 3 în Franţa – Italia 1-3! Starurile lui Deschamps au fost desfiinţate: „Catastrofal” După meciul de vineri seară, presa din Franţa nu a menajat starurile din naţională. Kylian Mbappe, jucătorul celor de la Real Madrid, a primit nota 3 pentru prestaţia din meciul cu Italia, potrivit footmercato.com. În ciuda notei foarte mici primite de fostul star de la PSG, nu a fost şi cea mai mică. Fofana a primit nota 2, cea mai mare eroare fiind „catastrofala pierdere a balonului care a dus la golul doi al italienilor”. Antoine Griezmann, o altă vedetă a Franţei, a primit nota 2,5. Clauss, Kante şi Konate nu au scăpat nici ei, fiecare fiind notat cu 3. Reclamă

„Eu sunt mereu cel responsabil. Eu mă asigur să le spun ce văd. Ştiu foarte bine că am fost departe de cea mai bună versiune a noastră din punct de vedere individual. A fost foarte greu pentru noi. Am pierdut prea multe dueluri, am făcut multe greşeli”, a declarat Didier Deschamps, potrvit sursei menţionate anterior.

Reacția lui Cristiano Ronaldo, după ce a ajuns la 900 de goluri marcate în carieră

Reacția lui Cristiano Ronaldo, după ce a ajuns la 900 de goluri marcate în carieră, nu a întârziat să apară. Starul lusitan a spus că deja a realizat performanţa supremă cu naţionala Portugaliei prin câştigarea Campionatului European din 2016.

Cristiano Ronaldo a atins o bornă impresionantă, în meciul cu Croația, din Liga Națiunilor. CR7 este jucătorul cu cele mai multe goluri marcate, din istorie.

„Pentru Portugalia, câştigarea unui Campionat European este echivalentul unei Cupe Mondiale”, explică el. „Am câştigat deja două trofee pentru Portugalia (Euro 2016 şi Liga Naţiunilor 2019), tot ce vine după aceea este spectaculos. Vreau să mă bucur de fotbal în fiecare moment”, a mai spus el, citat de news.ro. Fostul atacant de la Manchester United şi Real Madrid exclude deocamdată ideea retragerii internaţionale. „Când va veni momentul, voi merge mai departe”, a declarat el săptămâna aceasta. „Nu va fi o decizie dificilă. Dacă voi simţi că nu mai contribui cu nimic, voi fi primul care va pleca”. El a explicat că „nu s-a gândit niciodată să părăsească echipa naţională” după ultimul Euro, încheiat cu o înfrângere în sferturile de finală în faţa Franţei la penaltiuri (0-0, 5-3). În urmă cu opt ani, Cristiano Ronaldo câştiga cel mai important trofeu al carierei sale internaţionale învingându-i pe Les Bleus în finala Euro 2016 (1-0, după prelungiri).

