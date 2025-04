Laurențiu Reghecampf, gata de o nouă aventură „exotică”! Țara în care este dispus să antreneze - Antena Sport

Reghecampf a subliniat că a făcut performanţă la clubul tunisian. El a câştigat Supercupa Tunisiei şi a lăsat clubul pe primul loc.

„Am luat Esperance Tunis de pe locul 6 în campionat și am lăsat-o pe primul loc. Am calificat echipa pentru sferturile Ligii Campionilor Africii, câștigând grupa din care am făcut parte. Am câștigat și Supercupa Tunisiei. Vă spun sincer, pentru că ăsta e adevărul: nu știu de ce contractul meu cu Esperance a fost reziliat. De fapt, aproape nimeni nu știe acest lucru…

Sunt un antrenor deschis dialogului. Relația mea cu toată lumea, în cadrul clubului Esperance, a fost excelentă. M-am înțeles bine, mai ales cu președintele clubului, domnul Hamdi Meddeb. Dânsul a fost cel care m-a contactat și m-a convins să merg în Tunisia, fără ca cineva să știe despre negocierile care au avut loc. E un om minunat și a fost o plăcere să-l cunosc.

Esperance e printre cele mai mari cluburi din Africa. Nivelul fotbalului din Tunisia e unul foarte bun. Aveți cluburi care obțin rezultate bune la nivel continental. Nu-mi plac comparațiile, însă îmi plac provocările și îmi place să învăț lucruri noi”, a declarat Laurenţiu Reghecampf într-un interviu pe care i l-a acordat jurnalistului egiptean Omar Elbanouby.