Zeljko Kopic n-are niciun dubiu în privința lui Marius Ștefănescu. Ce a spus despre jucătorii "aruncați" de FCSB - Antena Sport

Avem niște probleme, Perica încă nu e apt de joc. Zi de zi, săptămână de săptămână vrem să ne îmbunătățim, încă nu suntem la nivelul la care vreau eu să fim. Cu toții știm că avem jucători noi în primul 11, dar facem tot să ne legăm cât mai rapid și să ne ridicăm nivelul.

În precedentele două meciuri am avut momente bune, am avut și părți din joc în care nu am fost buni. Nu sunt satisfăcut de startul de sezon. Așteptările noastre sunt mai sus de atât, trebuie să știm de ce s-a întâmplat. Vrem mai mult. Sperăm că mâine va fi mai bine“.