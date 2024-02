Laurenţiu Reghecampf, salvat de golul lui Andrei Cordea! Reuşită în minutul 90+8 a românului în Arabia Saudită - Antena Sport

Internaţionalul român ştie care este secretul succesului jucătorilor antrenaţi de Elias Charalambous. A vorbit despre unitatea din vestiar şi valoarea fotbaliştilor de la liderul Ligii 1.

„(Reporter: Aştepţi tricoul de campion la final?) Da. Am spus când am plecat de aici, chiar dacă încă nici nu simt că am plecat, mă simt încă aici şi aştept să îmi ţină medalia de campion.

După părerea mea au rămas aceeaşi jucători, se cunosc mult mai bine, se înţeleg foarte bine şi arată pe teren că sunt o familie, sunt foarte puternici şi sper să nu îi oprească nimeni anul acesta.

Pentru mine sunt cei mai buni şi cei mai talentaţi, din acest an, din Liga 1. Ar merita din plin să câştige campionatul”, a declarat Andrei Cordea, la începutul anului.