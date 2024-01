Andrei Cordea, mesaj pentru foştii coechipieri de la FCSB: "Să îmi ţină medalia de campion!". Secretul succesului roş-albaştrilor - Antena Sport

Reclamă

„Foarte bine, să fie anul lor, să fie sănătoşi şi să continue la fel. Să câştige primele meciuri şi le ţin pumnii să câştige campionatul. Îmi doresc foarte mult asta pentru ei.

(Reporter: Aştepţi tricoul de campion la final?) Da. Am spus când am plecat de aici, chiar dacă încă nici nu simt că am plecat, mă simt încă aici şi aştept să îmi ţină medalia de campion.

După părerea mea au rămas aceeaşi jucători, se cunosc mult mai bine, se înţeleg foarte bine şi arată pe teren că sunt o familie, sunt foarte puternici şi sper să nu îi oprească nimeni anul acesta.

Pentru mine sunt cei mai buni şi cei mai talentaţi, din acest an, din Liga 1. Ar merita din plin să câştige campionatul„, a declarat Andrei Cordea la revenirea în ţară.

FCSB a fost campioana de iarnă a Ligii 1. Roş-albaştrii au 44 de puncte după primele 21 de etape. Urmăritoarele CFR Cluj şi Universitatea Craiova au 36, respectiv 34 de puncte.

Andrea Compagno şi George Puşcaş se luptă între ei pentru transferul iernii Andrea Compagno şi George Puşcaş au ajuns pe lista unei echipe din Serie B şi se poartă deja negocieri. Atacantul italian care a fost pus de Gigi Becali pe „lista neagră” ar putea fi din nou coechipier cu Malcom Edjouma. Jurnaliştii de la tuttobari.com au anunţat că golgheterul lui FCSB este ultimul nume apărut pe lista de transferuri a lui Bari. Conducătorii echipei îi mai au în vizor pe Puşcaş, Moro şi Mulattieri. Unul singur va fi adus în această perioadă de mercato. Cele mai tari meciuri din Serie B se văd LIVE în AntenaPLAY. Pasquale Marino a cerut cu insistenţă un atacant şi şi-a dat acordul pentru a fi adus unul dintre cei patru. Dacă îl vor pe Compagno, şefii lui Bari trebuie să achite 500.000 de euro în conturile FCSB-ului. „Lista este bogată şi începe cu Puşcaş (transferul lui nu este simplu de realizat) şi se termină cu Moro sau Mulattieri.Potrivit informațiilor obținute de noi, un alt nume care apare în discuții este cel al lui Andrea Compagno, atacant născut în 1996 şi care joacă la Steaua București (n.r. – FCSB) și care a intrat în atenția naționalei Italiei (Mancini l-a avut pe listă în luna martie)”, au scris cei de la Tutto Bari. Bari este pe locul 11 la început de 2024, dar o despart numai cinci puncte de echipele aflate pe locuri de play-off. Trupa lui Pasquale Marino a avut mari probleme în ofensivă. A înscris numai 18 goluri în 19 etape şi are a 4-a cea mai slabă ofensivă din Serie B.