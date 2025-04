Laurenţiu Reghecampf şi-a decis viitorul! Ce va face după ce a fost dat afară: "Nu am nicio explicaţie" - Antena Sport

Laurenţiu Reghecampf a plecat cu scandal de la Esperance Tunis. Antrenorul român a fost dat afară de către şefii clubului fără absolut nicio explicaţie, deşi se afla în obiectiv. Acum, ar avea mai multe oferte, dar nu s-a decis unde îşi va continua cariera.

Laurenţiu Reghecampf continuă să se gândească la aventura de la Esperance Tunis. Decizia şefilor tunisieni de a-l da afară a lăsat urme adânci în orgoliul fostului antrenor al celor de la FCSB.

Laurenţiu Reghecampf cere explicaţii

Laurenţiu Reghecampf a rămas fără echipă acum câteva săptămâni când a fost dat afară de la Espérance Tunis. Acum a vorbit despre ce s-a întâmplat în Tunisia, dar şi despre viitorul său. Nu e deloc împăcat cu ceea ce s-a întâmplat la Esperance Tunis. Spune că putea să-şi îndeplinească fără probleme obiectivele. „Am fost surprins de hotărârea ca eu să părăsesc Espérance, în ciuda rezultatelor bune obținute. Am avut o perioadă minunată și am calificat Espérance în sferturile Champions League. Nu mă așteptam să plec, mai ales că am dus echipa de pe locul 6 pe locul 1 în campionat.

Conducerea clubului mi-a comunicat că mi-a fost reziliat contractul, deși obținusem rezultate bune și câștigasem Supercupa Tunisiei. Mi-am făcut treaba la Espérance și am câștigat toate meciurile grele, în special cu Pyramids, în Champions League. Nu am nicio explicație pentru ce mi s-a întâmplat.

Pregătisem un plan bun pentru meciurile cu Mamelodi Sundowns, dar am plecat înaintea acestor partide. Nu mi-a plăcut evoluția echipei împotriva lui Sundowns. Și a existat un dezechilibru în poziționarea jucătorilor. Espérance avea șanse reale să treacă de Sundowns în sferturile Champions League, sunt convins de asta”, a spus antrenorul român, conform Al Ahly TV.