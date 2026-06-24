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“Lovitură pe piața transferurilor”. Georgi Milanov și-a găsit echipă după ce a plecat de la Dinamo

Andrei Nicolae Publicat: 24 iunie 2026, 21:00

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Lovitură pe piața transferurilor. Georgi Milanov și-a găsit echipă după ce a plecat de la Dinamo

Georgi Milanov, după un meci / Sport Pictures

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Georgi Milanov, unul dintre jucătorii de care Dinamo s-a despărțit la finalul acestui sezon, și-a găsit o nouă echipă. Mijlocașul bulgar s-a întors la el în țară și a semnat cu Botev Plovdiv, echipă care a terminat pe locul 8 stagiunea trecută.

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Dinamo a începtut “curățenia” de vară odată cu finalul sezonului recent încheiat și și-a luat “adio” de la câțiva jucători, precum Valentin Țicu, Jordan Ikoko, Eddy Gnahore, Kennedy Boateng și Georgi Milaov. Ultimul menționat a reușit deja să își și găsească angajament pentru stagiunea viitoare, revenind în Bulgaria.

Milanov, prezentat la Botev Plovdiv

Mijlocașul în vârstă de 34 de ani a semnat pe doi ani cu Botev Plovdiv, o echipă din țară natală pentru care nu va mai evoluat până acum. Mutarea a fost anunțată de club cu mare fast, Milanov fiind considerat “unul dintre cei mai titrați fotbaliști bulgari”.

Din 2011 și până în prezent, Milanov a adunat 54 de selecții la naționala Bulgariei, reușind să marcheze și două goluri.

Botev Plovdiv a dat lovitura pe piața transferurilor. L-am transferat pe mijlocașul ofensiv Georgi Milanov. Unul dintre cei mai titrați fotbaliști bulgari a semnat un contract pe doi ani cu Botev, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.

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Născut pe 19 februarie 1992, Milanov are o experiență vastă atât în campionatul Bulgariei, cât și în străinătate. În 2012 a fost desemnat Fotbalistul Anului în Bulgaria.

De a lungul carierei, a cucerit de două ori titlul în Rusia cu TSKA Moscova, de două ori campionatul Bulgariei cu Litex Lovech, Cupa Ungariei cu MOL Vidi și Cupa Bulgariei cu Levski Sofia.

Mijlocașul ofensiv are 54 de selecții la naționala de seniori a Bulgariei. Ultima echipă pentru care a evoluat a fost Dinamo București, unde a adunat 94 de apariții în toate competițiile. La Botev Plovdiv, Georgi Milanov va purta tricoul cu numărul 17“, a scris clubul de la sud de Dunăre.

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Cariera lui Milanov la Dinamo

Georgi Milanov a ajuns la Dinamo în luna ianuarie a anului 2024, fiind decisiv la salvarea echipei de la retrogradare în barajul disputat atunci cu Csikszereda. Ulterior, a jucat o parte importantă și în sezonul în care formația alb-roșie a revenit în play-off după cinci ani.

În stagiunea recent încheiată, Milanov nu a mai fost un om atât de important pentru Zeljko Kopic, fiind mai mult rezervă. În 37 de partide disputate în această stagiune, bulgarul a adunat două goluri și o pasă decisivă, fiind titular în doar 10 dueluri.

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