“Lovitură pe piața transferurilor”. Georgi Milanov și-a găsit echipă după ce a plecat de la Dinamo

Georgi Milanov, unul dintre jucătorii de care Dinamo s-a despărțit la finalul acestui sezon, și-a găsit o nouă echipă. Mijlocașul bulgar s-a întors la el în țară și a semnat cu Botev Plovdiv, echipă care a terminat pe locul 8 stagiunea trecută.

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Dinamo a începtut “curățenia” de vară odată cu finalul sezonului recent încheiat și și-a luat “adio” de la câțiva jucători, precum Valentin Țicu, Jordan Ikoko, Eddy Gnahore, Kennedy Boateng și Georgi Milaov. Ultimul menționat a reușit deja să își și găsească angajament pentru stagiunea viitoare, revenind în Bulgaria.

Milanov, prezentat la Botev Plovdiv

Mijlocașul în vârstă de 34 de ani a semnat pe doi ani cu Botev Plovdiv, o echipă din țară natală pentru care nu va mai evoluat până acum. Mutarea a fost anunțată de club cu mare fast, Milanov fiind considerat “unul dintre cei mai titrați fotbaliști bulgari”.

Din 2011 și până în prezent, Milanov a adunat 54 de selecții la naționala Bulgariei, reușind să marcheze și două goluri.

“Botev Plovdiv a dat lovitura pe piața transferurilor. L-am transferat pe mijlocașul ofensiv Georgi Milanov. Unul dintre cei mai titrați fotbaliști bulgari a semnat un contract pe doi ani cu Botev, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.