Luis Enrique a răbufnit înaintea meciului cu Brest din Cupa Franţei: "Dacă nu vă place, puneţi zahăr" - Antena Sport

„Nu înțeleg întrebarea. Nu am de gând să vorbesc despre interpretarea pe care o poate face fiecare. Ceea ce este clar este că suntem echipa care are cea mai mare posesie, deși am terminat pe locul al doilea în grupele Ligii Campionilor.

Fiecare vede povestea așa cum vrea. Suntem o echipă care vrea mingea. Suntem una dintre echipele care marchează cele mai multe goluri.

Suntem a doua echipă care are cea mai mare posesie. Dacă nu vă plac rezultatele, puneţi zahăr”, a declarat Luis Enrique, citat de as.com.

La finalul lunii februarie, PSG a remizat pe teren propiu cu Brest, în Ligue 1. Partida s-a terminat 2-2, asta după ce parizienii au condus cu 2-0 la pauză.

Ce jucător îi va lua locul lui Kylian Mbappe la PSG

Jurnaliştii de la ESPN au dezvăluit ce jucător îi va lua locul lui Kylian Mbappe la PSG. Starul francez s-a decis să semneze cu Real Madrid, în vară, astfel că francezii îi caută înlocuitor. Oficialii trupei de pe Parc de Princes au pus ochii pe Rafael Leao, starul de la AC Milan.

Kylian Mbappe îşi va încheia contractul cu PSG la finalul sezonului, şi a decis să nu şi-l mai prelungească. Starul francez s-a hotărât şi va semna cu Real Madrid. Conform ESPN, oficialii de la PSG îl consideră pe Rafael Leao înlocuitorul perfect pentru Kylian Mbappe. Lusitanul este unul dintre cei mai buni jucători ai lui AC Milan, astfel că francezii pregătesc o ofertă colosală, pentru a-l convinge pe acesta să semneze. După ce presa din Franţa a anunţat plecarea lui Real Madrid la Real Madrid, PSG se vede nevoită să acţioneze cât mai repede, pentru a-l înlocui pe acesta. Pentru a-l aduce pe Leao pe Parc de Princes, francezii trebuie să plătească peste 100 de milioane de euro. Rafael Leao este titular indiscutabil la AC Milan. Lusitanul de 24 de ani a marcat şase goluri în acest sezon, şi a reuşit să ofere şi şapte pase decisive, în cele 27 de meciuri bifate în toate competiţiile. Leao mai are contract cu AC Milan până în vara lui 2028. Italienii l-au transferat pe starul portughez în 2019, de la Lille, plătind la momentul respectiv suma de 49,5 milioane de euro. Jucătorul este cotat, în acest moment, la suma de 90 de milioane de euro, conform site-urilor de specialitate.

