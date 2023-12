Marius Şumudică, în conflict cu fanii lui Gaziantep: "Asta e problema principală a Turciei" - Antena Sport

Reclamă

„Înţeleg reacţia fanilor, dar ar trebui să o îndrepte asupra altora, nu asupra lui Şumudică. Când am venit aici, echipa nu avea niciun punct. Am făcut 15. Nu am format eu lotul ăsta. Să le răspund fanilor de ce nu joacă echipa cum trebuie.

Acum trei ani, echipa juca bine pentru că o formasem eu. Le înţeleg reacţia, dar ar trebui să ne susţină. Sincer, echipa are nevoie de 7-8 transferuri, altfel avem şanse mici să nu retrogradăm.

Problema principală a Turciei este că toată lumea ştie fotbal şi toată lumea e antrenor. Acum trei ani, când echipa juca foarte bine şi eu am fost înlăturat, de ce n-au reacţionat fanii? Când am venit eram pe opt, iar când am plecat eram pe trei.

Eu sunt cel responsabil pentru ce se întâmplă acum? Nu ştiu dacă voi avea o întâlnire cu preşedintele şi cu cei din conducere, dar eu sunt aici pentru echipa asta, nu pentru bani”, a declarat Marius Şumudică, citat de orangesport.ro.

După 15 etape pe care Gaziantep le-a disputat în Turcia, echipa lui Marius Şumudică se află pe locul 15, cu 15 puncte, la un singur punct de primele locuri retrogradabile.

Marius Şumudică vrea să îl transfere pe Denis Alibec la Gaziantep! Marius Şumudică vrea să îl transfere pe Denis Alibec la Gaziantep! „Şumi" a luat titlul alături de Denis Alibec şi Constantin Budescu atunci când era antrenorul Astrei Giurgiu. Şumudică a colaborat foarte bine cu Denis Alibec, iar acum îşi doreşte să îl aducă în Turcia. Mutarea ar fi şi pe placul lui Alibec, care îşi doreşte să evolueze într-un campionat mai puternic decât cel din Qatar, având în vedere că vrea foarte mult să fie în lotul naţionalei pentru EURO 2024. „Marius Șumudică încearcă imposibilul și vrea să îl transfere pe Alibec la Gaziantep. Cătălin Liță, unul dintre agenții cunoscuți, a fost la Istanbul ieri. Problema este că e un regulament în Qatar care se pare că nu ar permite și ar trebui găsită o portiță. Liță a fost la meciul cu Kasimpașa și Șumudică l-a întrebat dacă poate să îl aducă pe Alibec. E o problemă și cu salariul. Vorbim de 80.000 de euro pe lună, ăsta e salariul pe care turcii trebuie să i-l plătească până în vară lui Alibec. E complicat însă regulamentul. (n.r. Şumudică) încearcă o variantă de împrumut. Șumudică vrea, Alibec vrea. Să vedem dacă se poate găsi o portiță și, bineînțeles, salariul de 80.000 de euro pe lună. Chiar dacă e vorba de Gaziantep, nu sunt bani puțini", a scris fanatik.ro.