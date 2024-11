Obiectivul lui Cristiano Ronaldo înainte de retragere. Recordul pe care vrea să-l doboare: „Scopul meu este să trăiesc momentul” - Antena Sport

Cristiano Ronaldo, la EURO 2024 - Profimedia Starul portughez Cristiano Ronaldo, în vârstă de 39 de ani, a declarat că este impulsionat de obiectivul de a ajunge la 1.000 de goluri în carieră, însă nu este obsedat de acesta, relatează RMC Sport. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Ronaldo a primit un premiu din partea Federaţiei Portugheze de Fotbal pentru atingerea pragului simbolic de 200 de selecţii în 2023. Ce record vrea să doboare Cristiano Ronaldo înainte de a se retrage din fotbal. Obiectivul măreţ al portughezului „Este interesant, când m-am alăturat echipei naţionale la 18 ani, aveam un vis: să debutez. Apoi am ajuns la 25 de selecţii, iar mai târziu la 50. Apoi m-am gândit de ce să nu ajung la 100, un număr rotund în trei cifre. Apoi am început să mă gândesc de ce nu 150 şi… 200. Pentru mine, este un sentiment extraordinar”, şi-a amintit cel care a câştigat de cinci ori Balonul de Aur. „CR7” are acum în palmares 216 meciuri şi 133 de goluri marcate pentru Seleçao. Şi nu are de gând să se oprească aici. Implicat în prezent în Liga Naţiunilor cu echipa lui Roberto Martinez, el spune că vizează în continuare borna simbolică de 1.000 de goluri marcate. O cifră care este deopotrivă aproape şi departe, având în vedere că a găsit poarta de 902 ori de la debutul său. „Voi fi sincer, eu sunt responsabil pentru asta. Am spus public că vreau să ajung la o mie de goluri şi asta dă acum impresia că vreau să ajung doar la acele o mie de goluri. Scopul meu este să trăiesc momentul şi să văd cum reacţionează picioarele mele. Dacă acea mie se întâmplă, cu atât mai bine, altfel nimeni nu a marcat mai multe goluri decât mine, aşa că…. Nu trebuie să ne gândim pe termen lung, eu nu mai pot gândi pe termen lung. Totul este să trăieşti clipa, să te bucuri de moment”, a mai adăugat el. Reclamă

Reclamă

Motivul pentru care Cristiano Ronaldo a refuzat să participe la gala Balonulului de Aur 2024

Cristiano Ronaldo a refuzat să participe la gala de decernare a Balonului de Aur 2024. Cu toate că are în palmares 5 astfel de trofee, starul portughez a refuzat să participe la gala de decernare organizată de France Football.

Mai mult, fiecare câştigător al premiului oferit de France Football are dreptul de a vota pentru Kopa Trophy. Această distincţie se acordată celui mai bun tânăr jucător sub 21 de ani. Deşi are dreptul de a-şi alege favoritul, Cristiano Ronaldo nu a votat pe nimenu în ultimii doi ani, a precizat Vincent Garcia, organizatorul galei de decernare.

”Câștigătorii au dreptul să fie prezenți la toate ceremoniile, dar nu toți vin, unii sunt foarte supărați pe noi. Nu știu sigur dacă și Cristiano este supărat, nu vorbesc direct cu el, dar știu că foștii câștigători votează pentru Kopa Trophy, pentru cel mai bun tânăr fotbalist, iar Cristiano nu a votat anul trecut și nu a votat nici acum”, a declarat Vincent Garcia, conform Goal.

Reclamă

Reclamă