Motivul pentru care Cristiano Ronaldo a refuzat să participe la Balonul de Aur 2024 - Antena Sport

Cristiano Ronaldo a refuzat să participe la Balonul de Aur 2024. Cu toate că are în palmares 5 astfel de trofee, starul portughez a refuzat să participe la gala de decernare organizată de France Football. Luni, 28 octombrie, Theatre du Chatelet din Paris a fost gazda ediţiei cu numărul 68 a Balonului de Aur.

Foștii câștigători ai Balonului de Aur pot participa la ceremonia de decernare a celui mai important trofeu idividual pe care îl poate primi un fotbalist fără invitație. Portughezul în vârstă de 39 ani a obţinut acest trofeu de 5 ori, în 2008, 2014, 2015, 2016, 2017 şi 2020.

Motivul pentru care Cristiano Ronaldo a refuzat să participe la Balonul de Aur 2024

Mai mult, fiecare câştigător al premiului oferit de France Football are dreptul de a vota pentru Kopa Trophy. Această distincţie se acordată celui mai bun tânăr jucător sub 21 de ani. Deşi are dreptul de a-şi alege favoritul, Cristiano Ronaldo nu a votat pe nimenu în ultimii doi ani, a precizat Vincent Garcia, organizatorul galei de decernare.

”Câștigătorii au dreptul să fie prezenți la toate ceremoniile, dar nu toți vin, unii sunt foarte supărați pe noi. Nu știu sigur dacă și Cristiano este supărat, nu vorbesc direct cu el, dar știu că foștii câștigători votează pentru Kopa Trophy, pentru cel mai bun tânăr fotbalist, iar Cristiano nu a votat anul trecut și nu a votat nici acum”, a declarat Vincent Garcia, conform Goal.

Anul acesta, Lamine Yamal a dost desemnat câtigătorul trofeului Kopa. Mai mult, spaniolul a ocuat poziţia a 8-a în lupta pentru Balonul de Aur. Astfel, atacantul Barcelonei a devenit cel mai tânăr fotbalist din istorie care a ocupat vreodată un loc printre primii 10. Yamal, care are 17 ani și 107 zile, l-a întrecut pe Kylian Mbappe, care stabilise recordul la vârsta de 18 ani și 352 de zile.