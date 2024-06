OFICIAL | Joselu a plecat de la Real Madrid! Florinel Coman este așteptat la noua echipă a eroului lui Carlo Ancelotti - Antena Sport

Este foarte greu pentru mine, dar acum este momentul să plec cu încrederea şi liniştea sufletască că am dat tot ce am putut pentru a reprezenta această emblemă atât pe teren, cât şi în afara lui.

Când eram copil, visam de multe ori să joc pe Santiago Bernabeu, iar astăzi am onoarea de a încheia perioada în care am fost căpitan şi în care am reuşit să ridic cea de-a 15-a Ligă a Campionilor din istoria clubului. Nu am cuvinte să explic!

Echipă: sunteţi fraţii mei. Cei mai buni jucători, colegi de echipă şi prieteni pe care i-ar putea avea un căpitan.

Mister: m-ai făcut mai bun datorită cerinţelor tale de a fi nevoit să mă depăşesc de fiecare dată. Îţi mulţumesc că ai avut grijă de mine şi m-ai înţeles.

Fani: cerinţele voastre ne fac grozavi ca jucători. Vă mulţumesc pentru tot. Jucând pentru voi am simţit căldura şi am devenit mai puternic. Nu uitaţi… până la sfârşit”, a fost mesajul lui Nacho, la despărțirea de Real Madrid.