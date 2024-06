Real Madrid a rămas fără căpitan! Nacho Fernandez s-a despărţit, după 23 de ani, de "galactici". Mesaj de adio impresionant - Antena Sport

Real Madrid a rămas fără căpitan Nacho Fernandez, cu trofeul Ligii Campionilor / Profimediaimages Real Madrid a rămas fără căpitan. Campioana Europei s-a despărţit oficial de Nacho Fernandez. „Am venit şi m-am antrenat în acelaşi loc timp de aproape 25 de ani, învăţând valorile lui Real Madrid, dându-mi viaţa şi luptând pentru acest club”, a transmis Nacho într-un mesaj de adio impresionant. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Real Madrid a oficializat marţi, prin intermediul unui comunicat, plecarea fundaşului Nacho Fernandez, căpitanul care a condus echipa spaniolă de fotbal la câştigarea celui de-al 15-lea său titlu de campioană a Europei, pe 1 iunie la Londra, şi care a evoluat întreaga sa carieră de până acum la gruparea de pe Santiago Bernabeu, informează EFE. Real Madrid a rămas fără căpitan. Nacho Fernandez s-a despărţit de echipa lui Carlo Ancelotti Nacho, în vârstă de 34 de ani, a sosit la academia clubului Real Madrid în 2001, la vârsta de 10 de ani, făcându-şi debutul la prima echipă în aprilie 2011, sub comanda antrenorului Jose Mourinho. 👏 #GraciasCapitán 👏 pic.twitter.com/SW28XRasXM

— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 25, 2024 „Au fost luni de reflecţie, indecizii şi îndoieli, dar astăzi vin să vă spun că trăiesc o experienţă diferită alături de familia mea, iar acesta este momentul perfect. Reclamă

Este foarte greu pentru mine, dar acum este momentul să plec cu încrederea şi liniştea sufletască că am dat tot ce am putut pentru a reprezenta această emblemă atât pe teren, cât şi în afara lui.

Când eram copil, visam de multe ori să joc pe Santiago Bernabeu, iar astăzi am onoarea de a încheia perioada în care am fost căpitan şi în care am reuşit să ridic cea de-a 15-a Ligă a Campionilor din istoria clubului. Nu am cuvinte să explic!

Echipă: sunteţi fraţii mei. Cei mai buni jucători, colegi de echipă şi prieteni pe care i-ar putea avea un căpitan.

Mister: m-ai făcut mai bun datorită cerinţelor tale de a fi nevoit să mă depăşesc de fiecare dată. Îţi mulţumesc că ai avut grijă de mine şi m-ai înţeles. Fani: cerinţele voastre ne fac grozavi ca jucători. Vă mulţumesc pentru tot. Jucând pentru voi am simţit căldura şi am devenit mai puternic. Nu uitaţi… până la sfârşit„, a fost mesajul lui Nacho. Nacho ar urma să joace în Arabia Saudită În cele 12 sezoane care au trecut de atunci, el a disputat în total 364 de meciuri în tricoul „blanco”, reuşind să devină, alături de croatul Luka Modric, jucătorul cu cele mai multe trofee din istoria lui Real Madrid (26): 6 Ligi ale Campionilor, 5 Cupe Mondiale ale Cluburilor, 4 Supercupe ale Europei, 4 titluri de campion al Spaniei, 2 Cupe ale Regelui şi 5 Supercupe ale Spaniei. Campion european cu selecţionata Under-21 a Spaniei, Nacho participă în prezent la EURO 2024 cu prima reprezentativă a ţării sale, pe care a ajutat-o anul trecut să câştige Liga Naţiunilor. Clubul Real Madrid a ţinut să-i ureze „mult succes în noua etapă a vieţii” lui Nacho Fernandez, care se pregăteşte să plece în Arabia Saudită, potrivit agerpres.ro. Echipa Al-Qadisiyah FC, proaspăt promovată în prima ligă a acestei ţări, antrenată de spaniolul Jose Miguel Gonzalez „Michel” îi va plăti un salariu de 10 milioane de euro pe an, în următoarele două sezoane. În această vară Real Madrid l-a pierdut şi pe Toni Kroos, care a decis să se retragă din carieră. În schimb, a oficializat transferul fabulos al lui Kylian Mbappe.