Premieră istorică în Cupa Greciei: o femeie va arbitra finala. Panathinaikos - Aris e sâmbătă, de la 20:30, live în AntenaPLAY - Antena Sport

„Mi-ar părea extraordinar de bine ca ambele echipe să meargă cât mai departe în Europa, ar fi fenomenal. Am mai spus-o şi anii trecuţi despre FCSB… o echipă care termină tot timpul pe locul doi, an după an, înseamnă că face o muncă extraordinară. Că acolo toată lumea se sacrifică. Patronul pentru că investeşte mult şi cumpără jucători.

Nu e uşor să faci rost de bani, să dai bani de la tine, să aduci jucătorii cei mai buni, să îi cauţi, să îi înţelegi. Să îi cunoşti, nu doar să vezi cum dau cu piciorul în minge. Calitatea unui jucător înseamnă foarte multe aspecte, nu doar tehnica lovirii balonului.

Faptul că anul acesta au câştigat, dovedeşte că Steaua (n.r. FCSB) a lucrat foarte bine, dar mai mult decât atât încununează toată această lungă perioadă cu o victorie. Ai nevoie și de această satisfacție a ridicării a unui trofeu„, a declarat Răzvan Lucescu pentru AntenaSport.