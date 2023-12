Prima ofertă concretă primită de Genoa pentru Radu Drăguşin! Anunţul de ultim moment făcut de Florin Manea - Antena Sport

Reclamă

Agentul a dezvăluit că perioada de transferuri va începe pe 1 ianuarie, iar prima echipă care a înaintat deja o ofertă pentru Radu Drăguşin este Atalanta. De asemenea, Florin Manea a mai declarat că fundaşul ar putea rămâne la Genoa, până la finalul sezonului.

„(N.r. despre interesul Barcelonei) Din informaţiile mele, nu este adevarată povestea. Am un prieten care este mai informat, nu este nimic. Nu este nici la stadiul de discuţii. Barcelona nu are buget să-l transfere pe Radu. Fabrizio Romano dădea informaţii greşite.

Radu are contract până în 2027. Genoa ne-a oferit prelungirea pe încă un an, normal, cu o creştere salarială, dar nu importantă. Nu era ceva de discuţie. Apărând aceste interese din partea altor cluburi, nu are rost să prelungească acum. Vedem din ianuarie. Perioada de transferuri începe din 1 ianuarie. Atunci te gândeşti să te muţi. Am informaţii că vor veni oferte concrete pe numele clubului. Totul e la stadiul de zvon.

Cred că-s şanse să rămână la Genoa. Sunt puţini fundaşi care pot pleca pe asemenea sume. S-a întâmplat să existe o solicitare de fundaşi centrali din partea altor echipe. Normal că Radu este curtat, dacă poate pleca pe o sumă mai mică faţă de cât cer alţii.

Din ce am auzit, sunt câteva cluburi care vor trimite ofertă oficială. Atalanta a trimis ofertă oficială deja. Aceste oferte vin la club, după cei de acolo mă contactează pe mine. E un pic mai delicat, dar eu vă spun că este foarte curtat, pe de altă parte joacă şi foarte bine.

Nu e grabă să ne trasferăm nicăieri, nu-l deranjează să rămână la Genoa până la vară. În jurul a 30 de milioane de euro, eu ştiu suma reală, dar tot timpul e bine să tragi mai sus”, a declarat Florin Manea, conform digisport.ro. Presa din Italia, anunţ despre interesul Atalantei pentru Radu Drăguşin Atalanta a pus ochii pe fundaşul român, şi forţează un transfer în pauza competiţională de iarnă. Oficialii trupei din Bergamo sunt gata să ofere nu mai puţin de 30 de milioane de euro, pentru a-şi asigura semnătura internaţionalului român. Conform jurnalistului italian Gianluca Di Marzio, Atalanta vrea să facă o investiţie majoră pentru a-şi „betona” defensiva. Radu Drăguşin este pe lista oficialilor italieni, iar Genoa vrea să obţină cel puţin 30 de milioane de euro în schimbul fundaşului. Atalanta îl are pe listă şi pe Sutalo, fundaşul central al celor de la Ajax. Italienii le-au oferit batavilor suma de 15 milioane de euro în schimbul stopperului, însă aceştia nu vor să renunţe la serviciile sale. Internaţionalul român este şi pe lista lui Tottenham, care insistă pentru a realiza transferul său în iarnă, după cum notează şi Di Marzio. „Genoa începe evaluarea jucătorului de la 30 de milioane de euro, dat fiind interesul mai multor echipe, în special al celor de la Tottenham. Sezonul lui Drăguşin este unul foarte bun până acum, fundaşul central fiind protagonistul unor prestaţii excelente”, a notat Gianluca Di Marzio. Reclamă